卡啦OK重開 姚焯菲《靈魂伴侶》奪熱唱榜第2位 第1位係男歌手

姚焯菲 (Chantel)因參加《聲夢傳奇》爆紅,之後和GiGi(炎明熹)、Windy(詹天文)、Yumi(鍾柔美)組成女團After Class,現時個人IG已經有12.4萬粉絲。早前她與炎明熹、李佳芯、盧瀚霆、微辣 Manner、雪姨、Sunny & Creamy、張天賦、朱千雪、衛詩雅,齊齊打入第一屆《香港社交媒體風雲榜》頒獎禮「2021香港社交媒體網民最愛」Top10(排名不分先後),可見相當受歡迎!

15歲的小公主姚焯菲(Chantel)因參加《聲夢傳奇》爆紅。

Chantel先後推出個人單曲《原來談戀愛是麼一事》和《靈魂伴侶》,兩首歌的MV上載YouTube至今,點擊率分別超過 267萬和158萬,成績亮麗!這都不只,原來《原來談戀愛是麼一事》和《靈魂伴侶》亦是卡啦OK熱唱榜的大熱歌曲。上星期四(19日),政府放寬社交距離措施,卡啦OK重開,大量市民報復式唱K,根劇Neway網站當日的資料,Chantel的《原來談戀愛是麼一事》成為熱唱榜第1位!

上星期四(19日)卡啦OK重開,根劇Neway網站當日的資料,Chantel的《原來談戀愛是麼一事》成為熱唱榜第1位!

昨天(25日),Chantel的《靈魂伴侶》亦成為Neway熱唱榜第2位,而第1位是男歌手,可見Chantel的《靈魂伴侶》成為女歌手歌曲之冠!即將推出下一首個人單曲的Chantel,其粉絲小菲象已開始就新歌應援集資,構思推出的應援項目包括燈箱、巴士車身廣告、宣傳車、Digital Panel等,相當落力!

昨天(25日)Chantel的《靈魂伴侶》亦成為Neway熱唱榜第2位。

林家謙

5月25日Neway熱唱榜Top30:林家謙《doodoodoo》第1位

第1位.林家謙《doodoodoo》

第2位.姚焯菲《靈魂伴侶》

第3位.COLLAR《Gotta Go!》

第4位.林家謙《某種老朋友》

第5位.Hana 菊梓喬《愛無餘地》

第6位.COLLAR《Call My Name》

第7位.王灝兒《納斯卡線》

第8位.炎明熹《複雜》

第9位.連詩雅《路再荒你在旁》

第10位.ERROR《愛情值日生》

第11位.谷婭溦《我要和你在一起》

第12位.ERROR@郭嘉駿《再次PuppyLove》

第13位.MIRROR《IGNITED》

第14位.姚焯菲 《原來談戀愛是這麼一回事》

第15位.冼靖峰《一個人的幸運》

第16位.林家謙《難道喜歡處女座》

第17位.姜濤《Dear My Friend》

第18位.泳兒《荊棘海》

第19位.盧瀚霆《不可愛教主》

第20位.張敬軒《重頭開始》

第21位.張敬軒《On My Way》

第22位.林家謙《時光倒流一句話》

第23位.林家謙《在空中的這一秒》

第24位.盧瀚霆 / 呂爵安《突如其來的心跳感覺》

第25位.胡鴻鈞《祝君好》

第26位.陳卓賢《DWBF》

第27位.吳若希《火和火柴》

第28位.柳應廷《砂之器》

第29位.鍾柔美《心急人上》

第30位.炎明熹《真話的清高》