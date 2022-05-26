LIFETASTIC 3層無麩質下午茶外賣禮盒＋全新夏季健康餐單

過去疫情稍為嚴重的時候，不論是紅極一時的兩餸飯還是酒店級下午茶，大家都習慣了以外賣形式買回家用膳。最近以西瓜草莓蛋糕聞名的 LIFETASTIC 推出無麩質下午茶外賣禮盒（$688/套），由專人直送到家，打開禮盒就如拆禮物一樣，3層精緻食品盡收眼內，而禮盒也可留作收納盒循環再用，非常環保。

下午茶外賣禮盒的自家製無麩質食品包括招牌西瓜草莓件裝蛋糕1件、3款層式蛋糕各2件、英式鬆餅4件、 草莓玫瑰果醬1瓶、芒果熱情果醬1瓶、濃縮忌廉1瓶、雞蛋番茄甜椒餅底三文治2件、煙三文魚青檸刁草餅底三文治2件，以及精美小點6件：蟹肉配西瓜、巴馬火腿配西瓜、鴨肝醬草莓撻。 另外還附上精選茶包2 包和即棄餐具。（查詢：https://bit.ly/3NFzLv9)

3層禮盒賣相優美

購買下午茶外賣禮盒，也可以品嚐品牌聞名的招牌西瓜草莓蛋糕。

除了上述介紹的禮盒外，今次位於銅鑼灣希慎廣場旗艦餐廳LIFETASTIC Bistro也換上了全新夏季餐牌，茶餚以蔬果、無麩質意粉以及超級食物椰菜花作主題，讓大家可以體驗到健康的滋味。

椰菜花奶凍：以橄欖油烤焗的椰菜花做底，上面鋪上三文魚籽和蝦籽，為奶凍帶來鹹香鮮味。

健康清新滿碗：結集蔬果和蛋白質豐富的食物，在配以有機紅菜頭乳酪汁，清新又開胃。



北海道帶子配有機紅菜頭番茄汁意大利粉：以有機紅菜頭番茄汁滲透意粉，顏色鮮艷奪目，

烤西班牙黑毛豬肋骨：使上自家秘製燒烤醬，加入紅椒粉、卡真及醋等，味道香濃撲鼻。

下午茶外賣禮盒

送貨或自取時段：1230-1430

備註：須提前最少2天預訂

LIFETASTIC Bistro

時間：1100-2300

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場3樓326號舖（下午茶外賣禮盒自取點）

電話：2538 6990

