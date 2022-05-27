【九龍灣】新開木系咖啡店Creo 回收倒塌樹木製傢俬＋支持本土藝術創作

香港有無數大大小小的打卡Cafe，由型格工業風到少女乾花系都應有盡有，不過今次介紹這間九龍灣新開的概念 咖啡店 走簡約主題，以回收「木」為主角，推廣環保精神的同時，又支持本地供應商和藝文匠人，值得大家到訪支持。

咖啡店名為Creo by Brentwood（Creo），Creo一字在拉列語中帶有創作的意思，希望用名字帶出咖啡店重視本地創作的初心。Creo以五行元素為概念，九龍灣首間分店以木為主題，找來本地木材回收團隊「香港木庫」合作，以本地倒塌的樹木製作實木咖啡桌和杯墊，製成品上也刻有樹木品種和回收位置。例如該木材是因颱風影響而需要砍伐，颱風的名字也會刻上，將廢物重新賜予生命。

Creo以木為整體主調，讓客人有大自然和舒適的感覺。

製成品上刻有樹木的品種和收集位置。

另外，咖啡店也邀請列本地藝術家Zoie Lam繪畫特色牆，以密集而複雜的構圖，配上鮮艷色彩，與簡約啡色色調的裝潢造成強烈對比。

每間Creo都會有一幅主題特色牆，九龍灣店道請來Zoie Lam為其揮筆。

同時，Creo更與本地陶瓷工作室「泥塵記」合作，設計了一套名為「Contour 山巒」的陶瓷咖啡杯，望能將本地陶瓷藝術家的作品帶給更多人認識。

山巒設計採用了啞面及光面兩款各有特色的釉藥為杯身營造不同的質感，杯身以起伏不定的山巒為構圖，併合連接在一起時變成延綿的山形輪廓。

Creo以本地精品炒豆商 Redback Coffee 的咖啡豆為品牌的招牌混合咖啡，當中所用到的咖啡豆分別來自巴西、埃塞俄比亞及肯尼亞。咖啡豆每周會於本地工場炒製，質素及新鮮程度有保證。

除咖啡外，餐廳也有以本地經典配搭製作而成的紅茶菌，如陳皮檸檬紅茶及雪梨麥冬綠茶。

晶瑩剔透的士多啤梨琉璃蛋糕卷，打卡一流！

香烤忌廉芝士粟米湯蛋糕

阿華田流心撻配半融綿花糖

Creo by Brentwood

時間：0800-1800（周一至五）、1000-1500（周六）

地址：九龍灣偉業街38號富臨中心1樓C2號舖

查詢：https://www.instagram.com/creobybrentwood/