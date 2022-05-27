【九龍灣】新開木系咖啡店Creo 回收倒塌樹木製傢俬＋支持本土藝術創作
香港有無數大大小小的打卡Cafe，由型格工業風到少女乾花系都應有盡有，不過今次介紹這間九龍灣新開的概念 咖啡店 走簡約主題，以回收「木」為主角，推廣環保精神的同時，又支持本地供應商和藝文匠人，值得大家到訪支持。
咖啡店名為Creo by Brentwood（Creo），Creo一字在拉列語中帶有創作的意思，希望用名字帶出咖啡店重視本地創作的初心。Creo以五行元素為概念，九龍灣首間分店以木為主題，找來本地木材回收團隊「香港木庫」合作，以本地倒塌的樹木製作實木咖啡桌和杯墊，製成品上也刻有樹木品種和回收位置。例如該木材是因颱風影響而需要砍伐，颱風的名字也會刻上，將廢物重新賜予生命。
另外，咖啡店也邀請列本地藝術家Zoie Lam繪畫特色牆，以密集而複雜的構圖，配上鮮艷色彩，與簡約啡色色調的裝潢造成強烈對比。
同時，Creo更與本地陶瓷工作室「泥塵記」合作，設計了一套名為「Contour 山巒」的陶瓷咖啡杯，望能將本地陶瓷藝術家的作品帶給更多人認識。
Creo by Brentwood
時間：0800-1800（周一至五）、1000-1500（周六）
地址：九龍灣偉業街38號富臨中心1樓C2號舖
查詢：https://www.instagram.com/creobybrentwood/