無患子果皮可作洗手皂用

民間早已流傳着「上有天堂，下有蘇杭」，足見蘇州、杭州的美景讓人有着難以言喻之美。這次中藥師之旅去到了杭州，作為一個遊客，古街清河坊一帶是必去的旅遊景點。在清河坊一帶百年老店雲集，每間老店都有自己的故事，這裡發生的艱苦與辛酸實在不足為外人道，而作為中藥師來到這裡就是為了尋訪中醫藥的足跡。

藥行內素有「北有同仁堂，南有慶餘堂」的說法，胡慶餘堂揚名於天下，得以「江南藥王」之美稱。胡慶餘堂在1874年，由商人胡雪巖所創建，一直秉承着「戒欺」和「真不二價」的宗旨，經營至今。胡慶餘堂營業大廳內懸掛着「真不二價」的金字匾額，並展示出二十世紀早期生產的麋鹿膠、驢皮膠、虎骨膠等。博物館內館藏涵蓋了出土的珍貴藥材文物、藥材標本、加工炮製及製藥工具等，教人看得目不暇給。一直以來也想多學習不同的劑型，然而在香港並沒有糊丸這個劑型註冊成中成藥，踏破鐵鞋後終於在胡慶餘堂找到了，再一次印證行萬里路的重要性。

胡慶餘堂 方回春堂

在胡慶餘堂的不遠處便是另一家知名百年藥舖 —— 方回春堂。方回春堂在1649年由方清怡先生創立，並嚴格按照古方加工炮製，製作出一系列的中成藥。最先認識方回春堂就是因為看到有關俞柏堂先生膏方製作的視頻，俞老先生是膏方製作技藝非物質文化遺產傳承人。行內一直流傳着「膏方補不補看醫生，靈不靈看藥工。」可見藥工的技藝對膏方製作起着至關重要的作用。

來到杭州遊覽西湖美景絕對不可錯過，這時蓮花早已凋謝，蓮蓬掉落到湖面上，順着水流在西湖面上漂浮，也是一種獨特的美。行人道兩旁大量種植了無患子，此時果實成熟掉落地上，肉質狀的果皮富含皂素，用水搓揉便會產生泡沫，可用作清潔雙手，所以又名洗手果。能與女兒分享所知所學，並為她帶來喜悅，也算得上是作為父親的一種成就吧！