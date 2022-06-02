低頭族小心肩頸背痛加劇

肩頸背痛在香港非常普遍，哪些人最容易有這問題呢？其實有一個簡單的統稱 —— 低頭族。

近年不論年紀，都有很多人成為了低頭族。當然，若是小朋友，值得注意的是花太多時間打機成為了低頭族，尤其有時看見一些BB坐在BB車上都在看平板電腦。而成年人來說，大部分人每日手機不離手，無論閒談或公事上使用通訊軟件都愈來愈普遍。此外，在辦公室內長時間使用電腦，也很容易變成低頭族。

在生理上，肩頸的角度不正確即容易發生肩頸背痛。所以，除了低頭族，有一些維修性的工作，經常需要抬頭專注進行維修，也會造成肩頸背痛，原理和低頭族是一樣的。

以上的不良姿勢若長期習以為常，不及早處理，久而久之就會變成嚴重發炎，像機械人般頸部關節不能活動自如。偶然也有些病人，雖然看過脊醫，接受了治療，卻沒有理會脊醫的整體建議，結果除了炎症繼續存在之外，還可能演變成頸椎提早退化。病人可能經常感覺痠痛疲累，頸部開始無力，頭痛，頭部好像愈來愈重。嚴重時會影響血液輸送到腦部，而頸椎退化最終會導致骨刺、椎間盤突出等問題。

脊醫治療肩頸背痛，主要以手法治療配合關節矯正技術，以準確和輕快的手法將錯位的關節復位。這些手法治療是建基於解剖學，再配合適當的儀器例如射頻技術，除了讓關節復位，也替關節附近的肌肉消炎止痛，並增加關節的活動範圍，擺脫機械人狀態。

肩頸的角度不正確即容易發生肩頸背痛。

長遠來說，必須採取措施預防肩頸背痛復發。首先，最重要的是改善長期的不良姿勢，因為很多人的痛症都是因長期不良姿勢而逐漸形成的。例如看手機、看書時，應盡量和眼睛成水平，不要讓頭垂得太低。家中工作室或辦公室的座椅，必須調校適當的角度和高度，坐姿方面要坐直，腰部和大腿大致成90度，膝關節也應大致成90度。最後，坐著時雙腳要避免懸空，需要時可使用適當的腳墊。而使用滑鼠或平板電腦時，前臂必須有承托，不要「吊手」。而每坐著一小時，應起身放鬆一下肌肉，尤其頸部肌肉，也有助預防肩頸背痛。