咖啡在本港已成為大潮流，不再只是辦公一族的提神飲品，很多人家中都有咖啡壺、咖啡機，超市貨架上也滿是各式各樣的咖啡豆和咖啡粉。2017年更有一份研究發表，飲咖啡可以將患上某幾類癌症的風險降低，包括乳癌、大腸癌、肝癌甚至頭頸癌。但大家飲咖啡時要注意以下幾點：

1. 熱飲定凍飲？

咖啡熱飲還是凍飲本來問題不大，但過去有研究顯示，經常喝太熱的飲品，例如高於65℃，有機會令咽喉的表面細胞受損，反而會增加患上頭頸癌的風險。所以，用滾燙開水沖泡出來的咖啡，最好稍為放涼才「歎」了。

2. 飲幾多？

上面提到的2017年發表的研究，在非吸煙族群中，每日飲2至3杯咖啡，有助降低患上乳癌、大腸癌、肝癌、頭頸癌等的風險。當然，也許我們都認識一些朋友，每日飲不止2至3杯咖啡，這就要小心了，因為研究並沒有指明飲多於2至3杯咖啡會有更好的防癌效果。

反而，過量飲咖啡亦有機會導致血壓上升、心跳加速，以及失眠，更會影響消化系統，所以飲咖啡的量最好適可而止。

2017年更有一個研究發表，飲咖啡可以將患上某幾類癌症的風險降低，包括乳癌、大腸癌、肝癌甚至頭頸癌。

3.加奶？不加奶？

暫時並沒有具體資料反映飲咖啡時加奶與否，對防癌效果會有影響，但要注意一點，有部分食肆出售的咖啡，並不是加鮮奶或淡奶，而是加「植脂奶」，亦稱為「奶精」，屬於人工合成的化學製品，曾有研究顯示它和心腦血管阻塞有關。

最後必須強調，雖然研究顯示適量飲咖啡有助預防某些癌症，但更重要的還是從整體生活習慣上防癌，包括飲食、運動、作息等。例如在防癌飲食方面，市民應該均衡飲食，多吃蔬果，少吃紅肉等，從而減低患癌的風險，而不是單靠飲咖啡！