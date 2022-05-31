別讓生育計劃破壞彼此關係

結婚就是共同組織一個家庭，從二人世界到三人世界甚至四人同行，夫妻都應該有一個協調的家庭計劃，曾見過一些女士因為「很想當媽媽」或「如果阿仔有弟妹生活會更完滿」等想法，就私下「做手腳」讓自己意外懷孕，然而很多家庭都是因為其中一方其實不願意有小朋友而導致兩人關係變得疏離。

Angie和John拍拖沒多久便結婚，夫婦二人沒有實際的家庭計劃。Angie見到身邊的閨蜜都有兒女，自己又快過生育的黃金時間，於是也緊張起來，不顧John的意願就決定「製造意外」懷了孩子。從撐著肚子到女兒出世，她發現丈夫都像對她漠不關心，而她亦漸漸將全副精神寄托在照顧女兒之上，對丈夫的冷漠表現亦不在乎了。

孩子漸長，選哪間幼稚園和生活安排丈夫亦懶得和丈夫商討，每次傾談只是分擔家用開支，以前夫妻間的甜蜜兩人已像忘記得一乾二淨。轉眼女兒已4歲，因為爸爸和她的關係一直十分疏離，所以女兒和爸爸說話的語氣亦已媽媽的說話作藍本，不太懂尊重爸爸，事實爸爸亦將心思專注在事業之上，早出晚歸避開母女二人般，因此他亦甚少參與家庭活動，學校更一度以為她們是單親家庭。

決定生小朋友不難，夫妻倆應該要知道雙方必須要互相尊重才能讓小朋友健康成長。

原生家庭對孩子的性格和品德十分大，所以不論是父母或是準父母，在決定生孩子，生多少個孩子都要有清晰的共識，建議夫婦二人好好傾談對孩子的期望，未來的教育方向，家庭財務分配等。而且香港不再是農業社會，生孩子不是為了增加勞動力，而且原生家庭對孩子的性格和品德十分大，所以不論是父母或是準父母，若只是其中一方想要小孩的話，更會影響夫婦關係，更重要問題是孩子出生後就是家庭重要成員，不會因為大家的意見不同而可以選放棄，所以決定生育前要三思。

決定生小朋友不難，但是有了小朋友之後的後續工作更加困難。夫妻倆應該要知道他們必須要互相尊重才能讓小朋友健康成長。