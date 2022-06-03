中醫手法糾正頸椎錯位

脊柱骨構成人體的中軸，具有支持人的體重，保護脊髓及神經根的作用。脊柱並與其他骨骼構成胸腔、腹腔和盆腔，保護各腔內的器官。一旦脊柱任何一部分出現錯位，即會引起許多問題。例如頸椎，出現錯位立即可產生以下的不良影響：

引起頸椎錯位的原因有很多，可以說每個都市人都和其中部分原因相關：意外撞傷、長期不良姿勢、長期勞損、年老退化、先天畸形等。

近年香港人出現頸椎病有年輕化趨勢，在中醫推拿的病理中，不少疾病包括耳鳴、心痛、胃痛、婦女月經失調及血壓高等，均可能與頸椎問題有關，因人體頸椎、脊椎或腰骨出現移位，壓着神經線而引起病症；所以透過推拿糾正椎骨錯位情況，可達到治療效果。而正確的推拿治療，包括分析病人病理和良好手法兩方面，兩者對治療成效均有重要影響。萬一頸椎有錯位，一定要找有經驗的註冊中醫及早做復位治療。

近年香港人出現頸椎病有年輕化趨勢。

我們平日應盡量保護頸椎，例如注意坐姿等。但無論怎樣小心，到了一定年紀，頸椎都會出現退化甚至錯位。怎樣可以幫助我們的頸椎復位呢？其實，治療頸椎錯位是中醫最突出的一絶，運用中醫傳統的手法復位，是最有效糾正頸椎錯位的療法。還可以配合刮痧、拔罐、外敷等中醫療法，一般都可以行之有效，安全方便實用。病向淺中醫，頸椎出現錯位之後只會逐漸惡化，愈早醫治效果越好，因此最好在頸椎出現不適的早期，便向有經驗的註冊中醫尋求治療。