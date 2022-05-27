MIRROR 演唱會5月31日開賣  實名制每人限購兩張  鏡粉：多注意事項都係好值得

MIRROR 近日宣布 7月至8月首個紅館演唱會， 加開8月5-6日2場MIRO特別場，經城市售票網公開發售的門票（12場）將以實名制形式發售。今晚大國文化宣布演唱會門票將於5月31日早上10時，於城市售票網公開發售，每人每次只限購買最多兩張門票。

MIRROR近日宣布 7月至8月首個紅館演唱會， 加開8月5-6日2場MIRO特別場，經城市售票網公開發售的門票（12場）將以實名制形式發售。

經城市售票網購買時，須提供入場人士之附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作門票實名制之用。持票人於入場時需出示與門票所示姓名相同，且附有其相片的身份證明文件供核對，否則會被拒入場。若持票人士因事未能出席演唱會，可於7月20日至22日期間辦理退票手續（不包括任何手續費），以票面值半價退票，2022年7月22日下午6時後不設任何退票安排。

今晚大國文化宣布演唱會門票將於5月31日早上10時開售，每人每次只限購買最多兩張門票。

至於加開的MIRO特別場，MIRO會員須於6月1日至6日於mirrorweare.com登記參加購買活動。已登記購買活動之MIRO可於6月10日早上10時起透過Cityline網站，憑MIRO會員號碼和MIRO登記電郵地址購買演唱會MIRO特別場門票。購買門票時須提供入場人士之附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作門票實名制之用。

至於加開的MIRO特別場，MIRO會員須於6月1日至6日於mirrorweare.com登記參加購買活動。

對於購票安排，有鏡粉留言說：「如果Miro唔係抽籤即係特別場都未必搶到？」、「登記完又登記跟住要搶！」不過亦有鏡粉讚：「其實我覺得已安排得不錯！」、「雖然係有多啲注意事項，但實名制/每人限購2張都係好值得！黃牛死XX！」

對於購票安排，有鏡粉留言說：「雖然係有多啲注意事項，但實名制/每人限購2張都係好值得！」