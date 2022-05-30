Ian、Jer做尾場嘉賓好驚喜  王菀之約定下世再見  張敬軒感動爆喊￼

張敬軒 紅館演唱會昨晚（29日）尾場，MIRROR成員Edan（呂爵安）、193（郭嘉駿）、谷德昭等前往捧場，昨晚皇上破天荒請了三位嘉賓，包括「皇后」王菀之，MIRROR成員Ian（陳卓賢）和Jer（柳應廷），令觀眾超驚喜！

張敬軒紅館演唱會昨晚尾場，昨晚皇上破天荒請了三位嘉賓，王菀之第一個出場。

王菀之第一個出場，她讀出寫給皇上的信：「張敬軒，你過得好嘛？沒見面的日子，我同你同好多人一樣，都係好努力咁追尋自己夢想，有時好困難，但冇放棄，因為放棄咗成為定局，但唔放棄一直行落去仲有希望，所以我哋彼此努力啦，無論將來點，我都祝福你未來有更多個廿年做你夢想嘅事，生活開心自在；幾年前我哋喺同一地方你問我，如果下一世遇唔番我點算呢？」此時皇上忍不住爆喊，王菀之說:「我會搵番你！」皇上回應：「多謝皇后！」兩人相擁，場面催淚感人！

王菀之讀出寫給皇上的信，約定下世相見，皇上忍不住爆喊！

兩人相擁，場面催淚感人！

第2位嘉賓是Ian，他送上自己第一架擁有的模型車：「皇上好好，教我好多嘢，銘記於心，做人一定要有目標，我將模型車送俾你先，他日我有真車，第一時間車你遊車河。」皇上勁冧：「阿叔我心都融晒呀，陰公！好珍貴，有歲月痕跡！」皇上知道Ian 6月生日，又說：「我好老實，特別而家收入唔多，廣告又唔夠你哋多，我啲廣告賣咗幾年都俾你哋搶咗，我見到你拍銀行廣告好開心，開心見到你哋喺樂壇有成績，好多人支持你哋，接受長輩祝福，我同你唱隻生日歌。」

第2位嘉賓是Ian。

Ian送上自己第一架擁有的模型車，皇上勁冧：「阿叔我心都融晒呀，陰公！」

至於壓軸出場的Jer收工趕到紅館做嘉賓，Jer送禮時拿出自己珍藏多年的《酷愛》CD說：「今次禮物我有少少私心，係隻CD，呢隻係我人生第一次買嘅CD，所以今次我超榮幸可以喺台上請軒仔簽名….」皇上搞笑說︰「大家聽唔聽到個代溝，佢人生買嘅第一隻CD，就係我嘅碟，所以你送隻碟俾我幫你簽名。」見到皇上簽名，Jer即開心大叫︰「Yeah！多謝你呀！」場面搞笑！

Jer收工趕到紅館做嘉賓。