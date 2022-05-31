【將軍澳】全新和洋料理餐廳koi 必試辣味吞拿魚米餅＋A4宮崎和牛三文治＋照燒汁鵝肝鍋飯

相隔兩年，日本終於重新接待外國遊客，雖然港人到日本依然有一定限制，例如只能跟團，回港後須在隔離酒店檢疫7天。有本地旅行社早前接受傳媒訪問，表示放寬消息一出，就接獲大量查詢及報名，可見大家對於「回鄉」的渴求多大。不過假如你未想參與旅行團，卻想在香港暫時回憶當地，這間位於將軍澳新開的日本料理店 koi 或者適合你。

koi 佔地2,600平方呎，可同時容納100位客人，主打精緻的和洋料理，並由曾遠赴美國擔任日本駐美國芝加哥領事館家廚一職的主廚三原光史先先坐鎮，以不同食材以中西合壁的方式重新演繹，為客人帶來另一番體驗。

koi 設計時尚簡約，空間感十足，利用自然採光設計使室內環境感覺開揚。主用餐區的亮點之一就是兩張以日本和紙裝飾的巨型共享餐桌，桌下的燈箱在夜幕低垂時會轉變成柔和的亮光，添加氣氛。

餐廳裝潢時尚，採光度十足。

餐廳主打以新鮮空運到港的海產炮製的壽司卷物、特色和洋小吃、和式燒物、洋食意粉、日式鍋飯及甜品。重點推介有這款辣味吞拿魚餅，外脆內軟的米餅以日本宮城縣最具代表性的「一見鍾情米」炮製，搭配新鮮吞拿魚蓉並加入秘製辣醬及墨西哥辣椒，刺激喉嚨。

辣味吞拿魚餅 $98

同樣以「一見鍾情米」入饌的還有這款照燒汁鵝肝鍋飯，以日本燒汁煎香鵝肝後與日本富士蘋果同煮，油膩之餘又有蘋果帶來的清甜感覺。

照燒汁鵝肝鍋飯 $168

A4宮崎和牛三文治以生麵包糠包裹厚切和牛炸至五成熟，口感嫩滑多汁。

A4宮崎和牛三文治 $218

明太子卡邦尼選用日本烏冬代替傳統意粉，質感爽口彈牙，也能掛上滿滿的卡邦尼醬汁。

明太子卡邦尼 $128

黑椒汁炸雞配熏醃白蘿蔔他他醬以經典的日式南蠻炸雞演變，自家製的他他醬以煙熏大根製成，炸雞以西式黑椒汁襯托下，中西合壁。

黑椒汁炸雞配熏醃白蘿蔔他他醬 $88

醬油漬吞拿魚天使意粉參考日式冷麵的做法，口感酸爽，與醬漬吞拿魚的鹹鮮相輔相成，再以山芋蓉及山葵同吃，層次豐富。

醬油漬吞拿魚天使意粉 $138

最後當然以滋甜的甜品作結，主廚以低糖配方製成紅豆枝豆糰子，適合追求健康又無法忍口的人士。

紅豆枝豆糰子 $58

koi

時間：1200-2200（周一至五）、1100-2200（周六及日）

地點：將軍澳唐俊街18號The Parkside第一座地下G07號舖

電話：3618 8211