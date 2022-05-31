《冥冥之中》女演員妝好出事    網友：劉心悠太厚粉鼻騎呢，郭羨妮下巴兜咗出嚟￼

ViuTV原創劇《冥冥之中》昨晚首播，和無綫新劇《十八年後的終極告白2.0》對撼。《冥冥之中》講述一間公司負責產生連鎖效應的死亡事件，從而平衡世界人口，香港分公司主理人蘇麗珍（郭羨妮 飾）決定退休後，三名經理彭森（栢天男 飾）、心兒（劉心悠 飾）同寶玲（袁綺雯 飾）隨即爭做接班人，成為高層將獲得一次續命機會，而一連串事件令現世界摧毀，繼而分裂出異世界，有網友讚：「題材幾特別！」

ViuTV原創劇《冥冥之中》昨晚首播，和無綫新劇《十八年後的終極告白2.0》對撼。

有翻版金城武之稱的栢天男，其角色同造型激似電影《死神的精準度》中的金城武，搶眼又有型，網友還大讚他在劇中的金句：「喺香港，有邊份工係人做㗎！」超有共鳴！不過不少網友指劉心悠和郭羨妮的妝容出事：「啲女演員嘅妝全部都好出事！」、「應該話係主演嘅女演員Keep唔到，唯有批蕩咁厚妝至可以上鏡！」、「點解嘅心悠面咁膠嘅，睇到好唔舒服！」、「劉心悠直頭嚇死我，個樣好嚇人！」、「劉心悠成個妝容太厚粉，個鼻又騎呢！」」、「似乎同楊怡有得揮！」

栢天男有翻版金城武之稱。

栢天男的角色和造型激似電影《死神的精準度》中的金城武。

網友又指郭羨妮 ：「我覺得最唔自然係郭羡妮！」、「太耐冇睇郭羨妮拍劇，佢講對白係咪一向係咁…? 節奏怪怪的！」、「好似無咗上排牙咁，人中咁長嘅！」、「下巴兜咗出嚟！」、「暫時亮眼反而係袁綺雯同燦哥（潘燦良）！」不過亦有網友話：「演員都很落力！會追到尾！」、「其實不錯的！」、「好好睇，我會繼續追！」你又覺得呢？

不少網友指劉心悠和郭羨妮的妝容出事。

有網友說：「劉心悠成個妝容太厚粉！」

真的很厚。

網友指劉心悠個鼻騎呢，和楊怡有得揮！

留意個鼻。

郭羨妮被網友指：「下巴兜咗出嚟！」