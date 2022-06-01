中秋節月餅2022｜Häagen-Dazs聯乘羅浮宮推雪糕月餅 姜濤再度擔任代言人
去年MIRROR成員姜濤為Häagen-Dazs首度擔任雪糕月餅代言人，當時月餅禮盒印有姜濤頭像，吸引一眾粉絲排隊搶購，有人更於網上炒賣，索價$2,000盒。今日Häagen-Dazs宣布今年中秋與法國羅浮宮博物館推聯乘推出雪糕月餅，並再次邀請列姜濤擔任代言人，一眾姜糖又要準備銀包了！
今年雪糕月餅以「The Masterpiece of Masterpieces」做主題，將精緻藝術品感覺加入月餅。禮盒包裝以羅浮宮著名雕塑作為設計靈感來源，雪糕月餅配搭各款果漾夾心，讓大家在初秋中依然有夏日的新鮮活潑感。即日起至8月8日，一般客戶可享以下低至68折早鳥價優惠，特選客戶Häagen-Dazs™ Club金卡、銀卡會員或DBS信用卡持卡人客戶享低至64折尊貴優惠。
凡購買任何雪糕月餅兩盒或以上，每盒均可獲贈「單球雪糕券及雪糕蛋糕$50優惠券」乙張；而購買五盒或以上，可獲贈「Thank You Gift」禮劵一套，每套包括「單球雪糕券」三張、「雙球雪糕買一送一券」一張、「堂食雪糕火鍋$100優惠券」一張、「雪糕蛋糕$80優惠券」一張、「禮劵套裝9折優惠券」一張、及「Häaburger第二件半價優惠券」一張。
Häagen-Dazs經典月餅系列禮盒則以羅馬神話中的大自然女神戴安娜作靈感，以月亮、樹、鹿角和女神卷髮等戴安娜象徵的元素設計禮盒。