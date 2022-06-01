中秋節月餅2022｜Häagen-Dazs聯乘羅浮宮推雪糕月餅 姜濤再度擔任代言人

去年MIRROR成員姜濤為Häagen-Dazs首度擔任雪糕月餅代言人，當時月餅禮盒印有姜濤頭像，吸引一眾粉絲排隊搶購，有人更於網上炒賣，索價$2,000盒。今日Häagen-Dazs宣布今年中秋與法國羅浮宮博物館推聯乘推出雪糕月餅，並再次邀請列姜濤擔任代言人，一眾姜糖又要準備銀包了！

姜濤再度為Häagen-Dazs擔任雪糕月餅代言人

姜濤今次化身品味收藏家

平面廣告將於6月2日於專門店及各大平台推出

今年雪糕月餅以「The Masterpiece of Masterpieces」做主題，將精緻藝術品感覺加入月餅。禮盒包裝以羅浮宮著名雕塑作為設計靈感來源，雪糕月餅配搭各款果漾夾心，讓大家在初秋中依然有夏日的新鮮活潑感。即日起至8月8日，一般客戶可享以下低至68折早鳥價優惠，特選客戶Häagen-Dazs™ Club金卡、銀卡會員或DBS信用卡持卡人客戶享低至64折尊貴優惠。

凡購買任何雪糕月餅兩盒或以上，每盒均可獲贈「單球雪糕券及雪糕蛋糕$50優惠券」乙張；而購買五盒或以上，可獲贈「Thank You Gift」禮劵一套，每套包括「單球雪糕券」三張、「雙球雪糕買一送一券」一張、「堂食雪糕火鍋$100優惠券」一張、「雪糕蛋糕$80優惠券」一張、「禮劵套裝9折優惠券」一張、及「Häaburger第二件半價優惠券」一張。

七星藝月：巨峰提子流心 X士多啤梨雪糕，禮盒的圖騰是愛神丘比特的一對金色翅膀，配合纏繞的線條。（早鳥價：$489）

九星賞月：雲呢嗱雪糕 X 清甜肉桂蘋果夾心 X 芒果雪糕，禮盒靈感源自古希臘神話中智慧、藝術和工藝的女神雅典娜，外盒設計精心演繹出雅典娜雕像的細膩長袍，再加上象徵物橄欖枝。（早鳥價：$530）

羅浮映月：日向夏蜜柑檸檬夾心 X 士多啤梨雪糕，以維納斯女神的美麗和魅力為靈感，結合玫瑰、珍珠和藝術曲線，呈現在禮盒設計之中。（早鳥價$809）

殿堂瑰月：黑朱古力杏仁雪糕 X 伯爵茶拖肥夾心 X 夏威夷果仁雪糕，禮盒重現勝利女神尼克展翅欲飛、飄逸的氣勢，描繪出勝利女神雕像的輪廓，以金色線條環繞設計。（早鳥價$1,147）

Häagen-Dazs經典月餅系列禮盒則以羅馬神話中的大自然女神戴安娜作靈感，以月亮、樹、鹿角和女神卷髮等戴安娜象徵的元素設計禮盒。

賞復古：以經典雪糕口味配黑白朱古力脆皮，濃郁細膩。（早鳥價：$239）

賞明月：以清新果漾雪糕配香濃朱古力脆皮，甜香滿溢。（早鳥價：$239）

賞華麗：清新水果及經典雪糕口味。早鳥價：$320）

醇伴月：不同款式朱古力雪糕搭配多元化朱古力脆皮。（早鳥價：$289）

茶亮月：以名茶產地茶粉製成朱古力脆皮外層，配上綿滑雪糕。（早鳥價：$289）

和望月：糅合中秋湯圓概念，於朱古力中加入黑白芝麻、紫薯及開心果，製成新式外層。（早鳥價：$289）