韓國６.1起開關！港人打齊針可免隔離入境 需申請$320短期訪問簽證＋設每日限額

等到頸都長， 韓國 終於開關喇！ 韓國 法務部宣布於2022年6月1日起，將重新發放外籍旅客的短期訪問簽證，疫情等級屬於 Level 1 的國家及地區，包括港澳地區，都能以旅遊、商務活動、探親、會議等目的申請入境，最多停留 90 天。如果你已經接種新冠疫苗，並預先登記接種記錄和上載證明，更可免隔離入境！

以往港人可以免簽證入 韓國 ，不過現時則需提早申請短期訪問簽證，而且步驟略為繁複。據大韓民國駐香港總領事館公佈，入境簽證申請人數每日限額為30人。申請者須於大韓民國簽證門戶網站（www.visa.go.kr），以英文或韓文填寫電子表格。成功遞交表格後，需於2星期內親身到大韓民國駐香港總領事館遞交其餘所需文件，並支付港幣$320簽證申請費用（適用於香港特區護照、BNO、澳門特區護照）。簽證審核最少需7個工作天（申請日、星期六、日及公眾假期除外）。申請者可依照通知日期於星期一至五下午1時30分至4時30分期間，前往大韓民國駐香港總領事館領取入境簽證。

申請短期個人旅遊簽證（C-3-9）所需文件：

１. 電子表格列印本

2. 白色背景之護照專用彩色近照 （35mm x 45mm）

3. 護照（有效期滿6個月或以上及最少一頁空白頁）正本及個人資料頁影印本

4. 香港身份證正本及影印本（非持有香港特區護照，澳門特區護照，香港簽證身份書或澳門特區旅行證人士）由香港或澳門政府發出的長期逗留簽證（正本及影印本）。申請時，該簽證逗留限期必須剩餘3個月以上

5. 簽證費用（單次入境）：港幣$320（只接受現金）

6. 存款餘額證明：最近三個月，相當於逾港幣$20,000的存款餘額證明（如銀行存摺簿正本及副本、申請日前連續三個月的銀行月結單影印本或電子版列印本）

申請簽證指引：（韓/英）

https://overseas.mofa.go.kr/hk-en/brd/m_1503/view.do?seq=1343423&page=1

申請簽證所需文件：（中）

https://overseas.mofa.go.kr/hk-en/brd/m_20261/view.do?seq=717432

填寫電子表格注意事項及電子表格填寫教學：（英）

https://overseas.mofa.go.kr/hk-en/brd/m_1503/view.do?seq=1343450&page=1

大韓民國駐香港總領事館

地址：香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心5樓

電話：2529-4141

電郵：hkg-info@mofa.go.kr

開放時間：星期一至五09:00 – 12:00，13:30 – 17:30（星期六、日及公眾假期休息）

韓國入境免隔離政策

根據目前韓國規定，於韓國境外接種2劑世界衛生組織認可的新冠疫苗後第14天至180天，或接種完第3針滿14天，並於檢疫情報預先登記系統Q-CODE（https://cov19ent.kdca.go.kr）上登記接種記錄及上載證明，即可免除隔離。由6月1日起，12至17歲青少年接種2劑疫苗超過14天亦可免除隔離，而5至11歲兒童如果有接種完成者陪同，即使沒有接種疫苗，到達韓國後亦不需隔離。

入境韓國前提供PCR檢測陰性證明

海外入境者需於出發日48小時內接受PCR核酸檢測，並提供陰性證明方可登機。或可於出發日24小時內於診所或醫院進行快速抗原測試並提供陰性證明，代替PCR核酸檢測。

入境韓國後進行PCR檢測

現時入境韓國後，目前需於1日內到地區保健所或臨時篩檢診療所免費接受PCR核酸檢測（或於仁川國際機場支付80,000韓元接受檢測），並於入境第6或第7日接受快速抗原測試。由6月1日起，只需於入境3日內接受PCR核酸檢測，並建議於入境第6或第7日進行快速抗原測試。