花姐 評MIRROR  讚Ian聰明  AK好Sweet  Tiger必成大器   Jer應該擁有自己演唱會

MIRROR不單在香港爆紅，鏡粉亦遍及海外，日前加拿大中文電台節目《逍瑤郭杜》舉辦了「花姐我有嘢想問！」網上見面會，由加拿大鏡粉和經理人花姐（黃慧君）對話，讓大家更了解鏡仔。

Ian係一個西瓜

Ian（陳卓賢）的粉絲Hellosss問花姐：「Ian將來會唔會多啲機會拍戲拍電影？」花姐就讚Ian：「我覺得Ian做戲係幾好睇，佢做戲好自然，你覺得佢好into個角色，我都好想Ian拍電影，其實好多導演都有搵佢，但佢有好多考慮。今年我同Ian傾落，好想佢所有歌都有份參與創作，奠定佢俾人感覺係一個唱作歌手，所以佢擺咗好多時間喺創作度，我問佢想唔想做電影，佢都話考慮當中，Ian係一個好聰明嘅人，佢希望揀一個好適合嘅劇本先參與，但好似聽講都近㗎啦！」

花姐讚Ian很聰明。

花姐形容Ian是一個西瓜：「我覺得佢係一個西瓜，佢係我哋自己相處入面係好硬淨，你好難入到佢嘅世界，我哋一齊有活動，佢都選擇自己聽歌坐埋一邊，但咁唔代表佢唔合群，因為佢好想好enjoy自己嘅世界，好想每分每秒都聽緊歌，所以佢俾我感覺好『硬弸弸』，有啲嘢喺個面度，好難入到去。其實你同佢傾偈呢，佢裏面係一啲好甜嘅嘢嚟，佢好暖男，佢雖然行埋一邊，但佢留意緊每一位做緊乜嘢，可能佢見AK今日心情唔係幾好，就會突然間放低自己做緊嘅嘢，走埋去同佢玩吓、攬下傾吓偈，佢好似個西瓜咁『硬弸弸』，但其實內心係暖笠笠、甜絲絲，好sweet嘅！」

花姐說：「佢好似個西瓜咁『硬弸弸』，但其實內心係暖笠笠、甜絲絲，好sweet嘅！」

講起Tiger好想喊

提起Tiger（邱傲然），花姐指他必成大器：「我記得今年同Tiger講咗四個字『必成大器』，我真係好欣賞Tiger嘅性格，我講呢個仔就好想喊，我覺得點解一個男仔年紀輕輕，喺MIRROR入面係最細個，但可以咁體諒佢嘅兄弟，點解佢嘅眼光可以望得咁遠！你唔好見佢23歲仔，其實佢內心入面嘅知識同睇法係好多，好多個人見解，我好想鼓勵Tiger，雖然依家你嘅機會比人哋少，唔係C位，唔係大家最注意嘅成員，但係我好想話俾你聽，你俾少少時間自己，一定必成大器！」

提起Tiger，花姐指他必成大器！

花姐又讚其實Tiger很有趣：「我覺得Tiger太禮讓，成日都話唔緊要，我咁細個，有機會俾咗啲兄弟先，永遠訪問就企埋一邊喺度聽，我好想話Tiger你要俾人睇到你好有趣，其實Tiger平時講嘢真係好好笑，佢講嘢係中point嗰啲人，我話點解你要浪費你嘅才華，唔俾人睇到你呢一樣嘢呢？不過大家有機會好快睇到Tiger另一個突破！」花姐又指正為Tiger爭取劇集和電影機會：「Tiger係屬於冇咁多機會嘅人，但我哋依家默默努力為佢搵緊啲啱佢嘅角色，本來有劇集嘅角色係好好嘅，但係又撞咗演唱會時段，依家我哋都爭取緊可唔可以俾佢做到。電影我都會不停喺導演面前話，不如你試吓Tiger啦，我哋唔介意唔係主角，只希望俾佢做戲嘅經驗，俾佢有曝光嘅機會就得㗎喇，我同Tiger都努力緊， Tiger係一個好努力嘅孩子嚟！」

花姐讚Tiger很有趣。

好想Jer下年年頭出自己嘅碟

有柳柳粉問花姐Jer（柳應廷）會不會開自己的演唱會，花姐便說：「我唔會令大家失望嘅，今年嘅計劃已經塞唔落㗎啦，嚟緊我哋都希望俾單飛嘅歌手真係做歌手應該做嘅嘢，譬如開演唱會，例如有自己嘅碟呀，呢啲都係我哋計劃裏面，計劃咋，我冇應承大家。柳應廷真係唔係一個跳唱歌手，雖然好努力跳舞，但你見佢好辛苦，我見佢每次排MIRROR嘅歌，佢就尖叫，其實跳舞對柳應廷來講係吃力嘅，但佢唱歌真係好好聽，佢啱啱出唱嗰隻歌，未Mixing嘅版本我都聽到喊，我覺得呢啲嘢唔應該浪費，佢應該擁有自己嘅演唱會，將佢嘅歌聲俾更多人聽到，我好想佢可以上到紅館，好想佢擁有一隻對佢嚟講好有意義嘅碟，一隻有完整message pass到俾人嘅碟，我同佢都有傾過，好想下年年頭出到一隻好屬於佢自己嘅碟！」

花姐說：「Jer應該擁有自己嘅演唱會，將佢嘅歌聲俾更多人聽到！」

AK成日都好Sweet

花姐讚AK（江𤒹生）經常都很Sweet：「佢冇特別做一件事令你好sweet，因為佢keep住都咁sweet，但係佢係唯一一個仔，會定期約我食飯，當然我未必一定出席到啦，但係佢會同你講：『阿媽我哋食飯囉！』佢會第一個同你講：『阿媽，母親節快樂！』我聽唔到佢講母親節快樂就收咗線，跟住佢就會send訊息嚟話：『你有冇搞錯，我同你講母親節快樂你唔應我！』你會感覺到呢個人好愛你，當你真係阿媽咁，你唔好睇佢粗粗魯魯，呢個人好大愛㗎！」