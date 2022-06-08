無明顯症狀最惡腦癌 可致患者突昏迷兼失憶

2016年10月某天，當時34歲的Tunie突然昏迷，不省人事，家人緊急將她送院，入院後需即時接手緊急開腦手術，並發現裡面有一個腫瘤！為了這個腫瘤，Tunie在手術後至今再接受了30次的電療，以及多次化療。

甚麼腫瘤這樣厲害呢？原來是一種名為「多形性膠質母細胞瘤」的腦癌，在本港屬於罕見癌症之一，也是被稱為「最惡的腦癌」。

Tunie憶述說，在突然昏迷那天之前，其實沒有甚麼明顯症狀，最主要的是頭痛，但這已是她多年來的問題，「而另一個較明顯的症狀是異常疲倦，其實在昏迷前的整個9月份，我上班已經不停遲到，過往我是很少遲到的，但這個月開始，每天早上起床後即使換好衫、化好妝，也可以疲累到重新躺到床上睡覺，有時睡到早上11點才醒，遲了半天才上班。但我一直以為只是工作多，身體疲累，沒有特別理會，結果那天就昏迷了。到醒來時發現自己躺在醫院的病床上，身體接駁著多款醫療器材，而這天已是我入院後的一星期，手術也已經完成，整整一個星期的記憶我全都失去了。」

她表示，從病床上醒來後，過了一段時間才知道自己所患的「多形性膠質母細胞瘤」原來難以根治，不少患者更只有一年多的壽命，「我當時想，病發昏迷做了手術，切除了大部分腫瘤再醒過來，至少已過了一關。既然過了第一關，當然也有機會繼續過關。」所以她其後積極接受電療及化療，至今已經超過5年，而根據統計，「多形性膠質母細胞瘤」患者的5年存活率其實只有約3%。

香港罕見疾病聯盟會長曾建平表示，「多形性膠質母細胞瘤」的患者和其他罕見病患者一樣，面對最大的挑戰是坊間的資訊不足，而相關疾病的臨床研究亦較少，而即使有針對性藥物價格亦會非常昂貴。

「罕見病的意思，泛指發病率比較低，患者人數較少，但其實罕見病有很多種，總數加起來的患者人數絕對不少。而罕見癌症也是罕見病的其中一種，發病率低到甚麼程度才算是罕見癌症，歐洲和美國都有不同定義，而香港更加未有明確定義，所以我們希望政府可以多點關注這種病的患者。」曾建平表示。

香港神經腫瘤科學會代表、神經外科專科何文傑醫生表示，「多形性膠質母細胞瘤」的成因仍未清楚，已知的高風險因素是接觸高劑量輻射，至於長期使用電子產品、吸煙或其他飲食習慣等，都可能是相關因素，但未被證實。

「這病其實有不少症狀，例如會引起癲癇發作、噁心、頭痛、視力減退、記憶力問題等，但症狀往往較輕微，亦不算太典型，所以很容易被忽略。治療方面，傳統上盡量以外科手術切除，然後視情況以化療、放射治療甚至標靶藥物等提升治療效果。近年較新式的還包括腫瘤電場治療，研究發現，對比起只接受化療的患者，若同時接受腫瘤電場治療及化療的患者，中位存活期可延長約5個月。」何醫生表示。

原來是一種名為「多形性膠質母細胞瘤」的腦癌，在本港屬於罕見癌症之一，也是被稱為「最惡的腦癌」。

香港神經腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科醫生丘德芬指出，2019年本港有「多形性膠質母細胞瘤」新症137宗，其中以男性略多。

「其實本港已累積了關於這病14年的數據，綜合這些數據，本地確診這種癌症的年齡中位數為57歲，即臨近退休，一般人準備休息享福，誰知突然發覺患上這種罕見癌症。」數據顯示，超過五成的患者存活期不足一年，而存活期超過24個月的患者更只佔總數的20%。

2019年4月，「多形性膠質母細胞瘤」的化療藥物已納入醫管局藥物名冊的專用藥物，讓患者更容易負擔化療費用。而今年第一季起，醫管局轄下7家公立醫院亦開始提供腫瘤電場治療的免費配額，讓有經濟需要的患者有機會接受治療。

三位講者都表示，「多形性膠質母細胞瘤」雖然惡，但患者切勿灰心，應積極治療及尋求支援，和疾病共存，而罕見疾病聯盟亦希望醫管局可增加免費治療配額。