日與夜多汗 用藥也各有不同

從沒有一年的初夏像今年那麼熱！不但熱，濕度也高，一般人在這樣的天氣下已很辛苦，「多汗症」患者更苦不堪言。中醫的方劑對多汗症有一定幫助，但日間多汗和晚上多汗，中醫認為可能屬於不同的證型，或需不同的方劑治療。

多汗症就是指皮膚出汗超出一般生理常態的情況。例如在不太熱的環境，而且是沒有運動量的情況下，卻仍大汗淋漓浸濕衣衫，便可能是一種多汗症了。相反，若行山、跑步時大量出汗，不應立即視之為多汗症，必須綜合其他因素考慮。

多汗症有些是病理性的，亦有很多是沒有任何病理因素的。屬於病理性的例如結核病、甲狀腺亢進、腎上腺皮質功能亢進等，都可引致身體無端大量出汗。

中醫辨證要看陰、陽、虛、實，中醫認為多汗症屬於虛證，可分陰虛和陽虛。如果在日間大汗淋漓，稱為『自汗』，屬於陽虛；而在夜間睡着時出汗濕衫者稱為『盜汗』，屬於陰虛。我見過很多病人都分不清『自汗』和『盜汗』，其實只要記著以上的分法便可以了。

日間多汗和晚上多汗，中醫認為可能屬於不同的證型，或需不同的方劑治療。

以下介紹兩個治療多汗症的經驗方：

以上兩個方劑，可每周飲兩次，直至多汗情況改善。但要注意，中藥扶正治療，一般需要時間較長方有效。以上方劑比較安全可靠，適合長時間服用，如有疑問請先諮詢註冊中醫師。