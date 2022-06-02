譚仔國際首個慈善NFT「Souper Hero」加推優先預售白名單名額 推動本地藝術兼享多重優惠

NFT（Non-Fungible Token），亦即是非同質化貨幣，近年漸趨普及，不少商家、品牌和藝人都推出自家NFT供客人購買。而一向想法多多的譚仔國際有限公司當然走在潮流尖端，作為專營米線知名連鎖店，繼衝出香港進駐日本後，今個月19日將會公開發售首個慈善NFT系列（Souper Hero），首輪優先預售白名單名額於短短一天已火速爆滿，反應相當熱烈。當時一班演藝人如七仙羽師傅、Tyson Yoshi、岑珈其等都成功獲得首輪白名單名額。不過相信仍然有不少想購入的人士仍未成功參與，所以譚仔國際決定加推第二輪預售白名單名額，各位譚仔及三哥的支持者記得把握機會！

譚仔雲南米線和譚仔三哥米線聯乘，首度推出慈善NFT。

聯乘4位本地漫畫家推NFT

今次的慈善NFT項目「Souper Hero」」由4個系列組成，包括譚仔面料系列、譚仔姐姐系列、三哥面料系列以及三哥人物系列，並邀請到本地漫畫家黃照達、甘小文、Big Y和周小某設計。是次項目將會鑄造共10,020個獨一無二的NFT，並於6月19日公開發售，另有20個作公開拍賣用途 (拍賣詳情稍後公布)。NFT定價親民，每個以慈善價$500發售，大家也可以於官方交易平台Artzioneeer以法定貨幣（Mastercard或VISA卡）進行交易，非常方便。

譚仔「Souper Hero」NFT以譚仔常見配料、小食和譚仔姐姐做主角。

三哥當然也成為譚仔三哥NFT主角之一。

成功購買NFT可獲豐富獎賞

成為「Souper Hero」NFT項目擁有者，除了可以擁有譚仔或三哥的VIP會籍外，更可享眾多線上線下的獨家優惠，例如免費換取兩餸米線乙碗、頭像繪圖的NFT和其知識產權的專用特許權，又可以參加獨家活動，只要累積積分，就可賺取更多獎賞。

成為「Souper Hero」NFT擁有人，可以於11月換取免費兩餸米線乙碗，作為他們的NFT認證。

NFT收益作慈善用途 捐贈香港藝中心培育人才

是次「Souper Hero」慈善NFT項目的所有收益，扣除成本後將全數捐贈予香港藝術中心的【埋嚟學Out of the Cube】計劃，以培育本地更多數碼藝術家，於長期培訓和教學課程中作出支持和鼓勵，別具意義。

假如你是譚仔或三哥忠粉，希望日後可享有更多優惠，或者純粹想支持本地藝術創作的話，即日起歡迎到以下網址進行登記，成功取得白名單名額之人士將獲電郵通知。

第二輪優先預售白名單登記

網址：https://www.souperhero.io/registration.html?ref=public

註：成功取得白名單名額之人士將獲電郵通知