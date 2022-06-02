2022港姐首輪面試 林作踩場選出冠軍：佢係綺夢，唔係豬扒係極品

《2022香港小姐競選》今日（2日）首輪面試，過百位佳麗現身港鐵康城站轉乘專車往電視城，近日因發表「香港小姐9成係豬扒」而收到TVB律師信的林作，忽然踩場開Live拍攝一眾佳麗，他接受訪問時說：「今日我嚟點評下今年嘅質素如何！（你決定同無綫打唔打官司？）睇埋今日先。（睇埋今日港姐嘅質素先？）梗係啦，大佬，望完今日，睇過今日就可以去喇，我都係反映民意！」

《2022香港小姐競選》今日首輪面試，林作和女友裕美忽然踩場開Live拍攝一眾佳麗！

今年佳麗一如過往，質素參差，當中更驚現「綺夢」，來自重慶的「綺夢」Atlantic穿着紅色低胸裙，最正是嘴角有銷魂癦，她說普通話，又擺騎呢甫士，極具娛樂性，難怪林作都在IG出 post選「綺夢」為冠軍：「今年本人心目中的香港小姐冠軍已經誕生！佢就係綺夢！呢位絕對唔係豬扒，係極品！不枉此行，一睹廬山真面目！」

來自重慶的「綺夢」Atlantic穿着紅色低胸裙，最正是嘴角有銷魂癦！

「重慶綺夢」說普通話，又擺騎呢甫士，極具娛樂性！

林作（左）都在IG出 post選「綺夢」為冠軍！

另外來自武漢的Rain外貌激似大媽，原來只有23歲，令人驚奇！另外來自河北的Blaire今年26歲，身材豐滿圓潤，當記者問她多少磅時，她並沒有回答！質素較好的包括林俊賢女兒林鈺洧（Denice，現名林卓錡），她今年27歲，參選前有和爸爸商量：「佢話你想參選就參選啦！」另外嫩版黎姿、翻版朱千雪、甜版陳庭欣都算甜美，相信有機會進入第二輪面試！

來自武漢的Rain外貌激似大媽，原來只有23歲，令人驚奇！

來自河北的Blaire今年26歲，身材豐滿圓潤，當記者問她多少磅時，她並沒有回答！

林俊賢女兒林鈺洧，她今年27歲，參選前有和爸爸商量。

林鈺洧身材火辣！

林俊賢和女兒林鈺洧。

嫩版黎姿

翻版朱千雪