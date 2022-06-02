對MIRROR演唱會安排極度不滿  「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」宣布永久關閉￼

MIRROR 於7月至8月舉行12場紅館演唱會，不過門票一票難求，就算以實名制在城市售票網公開發售，很多鏡粉苦等近10小時都入不到網站，可謂身心疲累！去年7月由「前夫」建立的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，至今有逾35.6萬成員，其發起人兼管理員RC昨晚（2日）在群組發聲明表示，因為對今次 MIRROR演唱會之安排感到極度不滿，決定將會於MIRROR演唱會後，永久關閉此關注組。

MIRROR於7月至8月舉行12場紅館演唱會，不過門票一票難求！

RC寫道：「我對今次Mirror演唱會嘅安排感到極度不滿，為此，我宣布將會於Mirror演唱會後永久關閉『我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組』。感謝各位喺呢一年時間嘅關注及支持，同埋我兩位有咩事都撐我嘅Admin。Mirror賣廣告，鏡粉衝住買哂佢，有Mirror卡抽，鏡粉一日三餐食老麥，Mirror出席活動，鏡粉早一日去排隊霸位，Mirror出新MV，鏡粉人肉loop到幾百萬view唔知為乜，Mirror出新歌，唔使你俾錢宣傳，佢哋自己出錢出力搞應援。好喇，首個紅館演唱會，難買飛就預咗啦，咁多人想睇，一睇個floor plan，喂黑洞咁嘅樣嘅？俾我嘅感覺係：你眠乾睡濕養大個仔，想參加佢嘅畢業典禮，但，你要睇下好唔好彩先買到飛！」

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發起人兼管理員RC，昨晚在群組表示，因為對今次 MIRROR演唱會之安排感到極度不滿，決定將會於MIRROR演唱會後，永久關閉此關注組。

RC又話：「一係你就幫襯校長個fd買份保險，一係就係canteen買24個月餐券，想坐靚位？買兩set吖！你哋而加係將鏡粉對Mirror嘅愛綁架，你當鏡粉係ATM係水魚，錢係要賺，但食相唔係咁難睇掛！各位演唱會嘅主辦單位，你哋係咪真係以為啲鏡粉個個都幾億身家？我哋成日鬧黃牛，你哋就自己做大黃牛，唔使驚，今次實有人睇㗎，下次？唔知嚕！買唔到飛我無乜所謂，反正又唔係我睇，如果你唔知我嬲乜，你試下將上面『鏡粉』呢兩個字換做我老婆/我老母/我個女，咁可能會投入啲！」

有網民看完留言支持：「 講得好好……支持你關站！」

很多網民看完留言支持：「 講得好好……支持你關站！」、「版主講出好多粉絲心聲……真係好嬲好嬲！」、「真係7部機 11個鐘都load唔到入去，廁所都唔敢去，但都買唔到：上兩次信用卡又係咁，今次實名又係咁 。 魯生，你真無（係）使好多人傷了心！」、「版主真係要有骨氣，唔好俾公關收買到，今次真係要為所有鏡粉討公道！」、「申請MOX，為演唱會，最後等咗四個鐘，乜都冇。俾錢做Miro會員，得個吉。實名制公售，坐喺電腦面前10個鐘，買唔到，而家仲要我HKT 課唔知幾多金…我真係覺得好攰，過埋今次紅館，真係想放棄！」、「我都好唔捨得個group ，不過我尊重版主嘅決定同感謝所有係到分享故事嘅各位。」不過亦有網民說：「我明白你心聲，但你連個谷都執埋，以後大家有冤冇路訴喎，你又冇咗開谷嘅初心，何必呢？」