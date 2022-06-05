￼李佳芯自爆曾戲假情真   激讚陳豪好男人：如果佢未結婚，真係會中

李佳芯（Ali）去年初和拍拖7年的陳炳銓分手，昨晚她為網上節目《絲打圍爐》做嘉賓，和主持楊詩敏（蝦頭）、連詩雅（Shiga）討論「10大最易撻着的情景」。蝦頭指拍對手戲很易戲假情真，很危險，她問Ali有沒有試過很接近的情況，Ali坦言：「有呀，阿Mo（陳豪）囉，我好多套劇都同佢一齊拍，《潮流教主》嗰時係敵對，其實我好慢熱，大家好唔熟，之後《誇世代》開始熟絡，劇中我哋係一pair，我開始好投入，因為阿Mo真係一個好Nice嘅人，無論戲內戲外都好照顧你，佢係一個好好爸爸、好老公。」

李佳芯是很多人心目中的女神！

李佳芯去年初和拍拖7年的陳炳銓（右二）分手！

Ali指拍《誇世代》時會問陳豪意見：「我作為一個後輩有時會問佢意見，佢又好樂於解答後輩嘅嘢，開始《殺手》，然後再拍《愛美麗狂想曲》，我諗去到《誇世代》同《殺手》之間，真係有一刻會諗，嘩，呢個男人，如果我早幾年入行，如果佢未結婚，真係會中，因為佢真係一個太好嘅男人。佢同我開劇時，真係晚晚同老婆Aimee （陳茵媺） FaceTime，好sweet，呢個男人做老公一流，你會有種呢種感覺，呢種男人喺邊度搵！」

李佳芯為網上節目《絲打圍爐》做嘉賓，蝦頭指拍對手戲很易戲假情真，問Ali有沒有試過很接近的情況，Ali坦言：「有呀，阿Mo（陳豪）囉！」

Ali指和陳豪合作多次，拍《潮流教主》時並不熟絡，之後拍《誇世代》開始熟絡，劇中飾演情侶。

Ali激讚陳豪好男人。

陳豪做老公一流！

Ali說：「我諗去到《誇世代》同《殺手》之間，真係有一刻會諗，嘩，呢個男人，如果我早幾年入行，如果佢未結婚……」

Ali續說：「真係會中！」

當蝦頭和連詩雅討論「有難雪中送炭」時，Ali就指自己有困難不會主動求救，令人覺得她很獨立，其實心底渴望被愛，拍拖時男友感受不到被需要：「我冇俾到對方我好需要照顧嘅感覺，佢成日覺得我可以自己搞掂，我會覺得唔好煩，自己做到就做，其實好蝕底。」Ali指要學會坦白表達自己感受：「譬如撒嬌可以當係情趣，用一啲方法令對方覺得，原來我係需要關心、需要你！」