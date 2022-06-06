西貢好去處｜西貢半日遊6大Check Point推介 話題琉球SPA按摩/ 人氣乳酪店/ 引入本地品牌裸買小店

西貢 就是有種魔力，讓人隔一陣子就想前來行逛一下。這裏沒有密集式的高樓大廈，只有一片蔚藍的大海和連綿山野，充滿自然氣息，予人悠閒感覺。每逢盛夏，大家更會前來玩水、郊遊、吃海鮮，或者在這海邊小社區散步，走入街角巷弄發掘區內美食和特色小店，再坐在 cafe 呷口咖啡，悠閒地度過午後時光。對比外面的繁華鬧市，或者 西貢 的慢半拍生活正是它的魅力所在，讓大家有個喘息空間，可以好好放鬆和放空，慢活一下。以下 6 個 西貢 好去處推介，由話題按摩店、人氣乳酪專門店、最新打卡 cafe 至私心推介的裸買店都有，又是時候plan入西貢半日遊了吧！

西貢 好去處 01｜首間琉球SPA體驗館開幕 歎泰式按摩＋香薰浴＋海景cafe

繼 WM 酒店之後，西貢最近又添一個話題新蒲點！位於白沙灣的八古 BAKU 是全港首間琉球 SPA 體驗館，樓高三層，面積達 7,000 呎，集合水療按摩中心和 cafe 於一身，最吸引是這裏的天台用餐區坐擁無敵海景，坐在籐椅上 chill 住歎啡食甜品，好有度假感覺，難怪上月一開幕即吸引大班骨精、foodie 前來朝聖！以琉球 SPA 體驗館作招徠，大家最關心的自然是這裏的水療按摩項目，八古主打泰式按摩及和風香薰浴，有齊腳底按摩、肩頸按摩、香薰舒緩按摩、淋巴排毒排濕按摩等基本 item，房內還設有 jacuzzi 讓大家舒舒服服地浸柚子、香桃、櫻花或牛奶薰衣草的香薰浴，選擇算多。

BAKU 八古

移步至上層就是八古的 cafe，供應每日新鮮製作的手工糕點，如雲朵蛋糕、麻糬麵包、海鹽檸檬撻、白桃烏龍撻，不得不提他們的招牌山葵泡沫咖啡，wasabi 配咖啡你又試過未？

BAKU 八古 雲朵蛋糕

BAKU 八古

地址：西貢白沙灣街白沙灣中心G1-2號鋪

電話：2868 9287

營業時間：12pm-9pm

價錢：【Klook獨家】75分鐘皇牌香薰舒緩按摩 $798、150分鐘 初＋特色小食套餐 $2,168（詳情）

網址：https://bit.ly/3x1dVeI

西貢 好去處 02｜手工蠟燭店BeCandle搬新舖 賣「西貢泥」蠟燭

按摩之後當然要驅車直奔西貢市中心，畢竟在這小社區捐窿捐罅逛小店就是指定動作。行經西貢牌坊一帶，不難發現萬年街近月新開一家香薰蠟燭店 — BeCandle，於西貢長大的店主 Xavier 其實早在 10 年前創立這香薰蠟燭品牌，主打手工蠟燭，前年還與選物店「三初」合作開設門市，直至今年 2 月下旬才決定獨立開店，搬至約 1,500 呎的新舖位，下層放滿自家出品的蠟燭，上層則不時舉辦香薰蠟燭 workshop，讓大家親手創作自己的蠟燭。

這裏還設有香薰蠟燭 refill 服務，揀選心水蠟燭的香薰精油配搭之後下單，便有專人上門回收容器，完成 refill 蠟燭再送回府上，夠晒貼心方便。另外，新店更推出新系列「OUR LAND」，由國際級調香師 Frank Voelkl 調配出 Cipresso 和 Velvet 兩款香味，並製作成香薰蠟燭，最特別是用上從西貢天主堂工地回收到的泥土製成陶瓷器皿，裏裏外外都加入了西貢的在地元素。

BeCandle

地址：西貢萬年街 102 號

電話：8481 7684

網址：https://bit.ly/3NWNZYE

西貢 好去處 03｜人氣乳酪專門店 小滿定律主打希臘乳酪

Frozen yogurt 曾經在香港掀起過一陣熱潮，那時候的 Froyo 店多到像便利店般，總有一間喺左近，後來熱潮慢慢減退才逐一消失。直至上年，熱愛乳酪甜品的 Tommas 在西貢開設小滿定律（Law of Yogurt），主打正宗希臘乳酪，配搭各種 topping 如水果、曲奇碎，還有精心挑選的海鹽焦糖脆脆、綠茶糯米糍、芝士蛋糕等，夏天吃到一杯清新酸香的乳酪絕對是透心涼，加上滿滿的 toppping，怎會不滿足，因而小滿定律的 yogurt 也成了西貢必試美食之一，人氣爆燈。若是假日的下午前來，要有排長龍的心理準備。

小滿定律

地址：西貢福民路高富樓地下3號舖

電話：9210 5390

營業時間：1pm-8pm

網址：https://bit.ly/3znqBiP

西貢好去處 04｜市場街又有新cafe！簡約木系Arm Coffee

西貢的市場街近年進駐了不少 cafe，繼 Kachimuchi、Warm Bread 之後，最新一間叫 Arm Coffee，門口漆成純白色，配搭一室木系裝潢和植物，感覺簡約舒適，大家都愛坐在由開放式窗口改裝的座位，對住市場街與朋友歎啡 chill out！餐廳提供各種輕食，有冬蔭功大蝦意粉、明太子意粉、All Day Breakfast 等，配一杯手沖咖啡就最好不過。

(source: IG@kobiiiiii)

Arm Coffee

地址：西貢市場街 17 號地下

營業時間：星期一至五 10am-7pm、星期六及公眾假期 9am-6pm

網址：https://bit.ly/3MtEoaI

西貢 好去處 05｜引入大量本地品牌 最值得行逛的裸買小店

穿過小巷回到大街，一定要去天后廟旁邊的「Seed 點籽」，西貢首間裸買小店，甫進店已經見到一列以大膠樽盛裝的洗頭水、洗潔精、柔順劑等個人護理及家居清潔用品，讓客人自攜容器，因應自己的需要裝入合適分量，旁邊還有麥片、乾果、麵餅等糧油雜貨，貨品種類繁多。

店內也能找到竹製廁紙、水樽、環保飲管、食物袋等環保用品，不過最吸睛始終是店主引入不少本地品牌，二澳醬料、鏡記麵餅、 山浪奶茶、 阿喜皂房防曬⋯⋯連屬大埔名物、以露兜樹製成的手造清潔刷都有；點籽也會聯同街坊搜羅本地農場的新鮮菜果，如南瓜、節瓜、油麥菜、牛奶蕉等，讓大家輕輕鬆鬆買到本地靚菜，切切實實地支持香港製造。

Seed 點籽

地址：西貢西貢醫局街29號地下

電話：5703 2223

網址：https://bit.ly/3PZWSlX

西貢 好去處 06｜珍珠工作坊初體驗！出海採珠＋自製首飾

珍珠就見得多，大家又知道香港也有本地養殖的珍珠嗎？香港珍珠養殖協會自 2015 年起在西貢麻南笏海域養殖馬氏珍珠，又稱為阿古屋珍珠（Akoya Pearls），至今每年大概養殖約 6 萬隻。近年協會更對外開放養殖場，讓大家登上魚排親身一試開蚌取珠，並可以自製出獨一無二的首飾，同時還有專人講解香港的珍珠歷史、珍珠蚌結構、插珠過程等，有得玩同時亦可以長知識！

香港珍珠養殖協會

詳情：https://bit.ly/3NUg0jl