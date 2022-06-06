出動飛機應援超有愛 美國姜糖：繼續支持姜濤，未來飛得更高更遠

姜濤 上月24日出發去美國，經理人花姐指姜Man此行會做一件很突破的事，不過因為簽了保密協議不能透露，姜Man在美國不時分享個人生活照，滿足有「思姜病」的姜糖！而美國姜糖就很有心思，租了一架飛機，由自由神像上空飛去Gigino At Wagner Park，飛機沿途在空中拉起「KEUNG TO WE LOVE U！USA CANDIES」的橫額，為姜Man應援，畫面非常壯觀！美國姜糖寫道：「今日首次Love is in the air 空中應援順利完成，天公造美飛機在紐約自由神像上空飛過還出現雲彩。我哋美糖會繼續遠距離支持姜濤，希望最後幾日嘅美國工作順利，未來飛得更高更遠！」 超有愛！

姜濤上月24日出發去美國，經理人花姐指姜Man此行會做一件很突破的事。（姜濤IG圖片）

姜Man在美國不時分享個人生活照，滿足有「思姜病」的姜糖！（姜濤IG圖片）

美國姜糖很有心思，租了架飛機，由自由神像上空飛去Gigino At Wagner Park，飛機沿途在空中拉起「KEUNG TO WE LOVE U！USA CANDIES」的橫額。（keungshow_usa_candies IG圖片）

畫面非常壯觀！（keungshow_usa_candies IG圖片）

美國姜糖又恭喜姜Man：「恭喜姜濤 《作品的説話》成為ChillClub今周冠軍歌💪🏻🏆繼續用作品說話～Love and Peace❤️！再次感謝各美糖支持。🇺🇸🍬全美國滿滿的愛，齊心應援，不分你我。💪🏻更感動是前夫支持及協助。充滿愛嘅團隊～🙇🏻‍♀️❤️還有要多謝世界各地姜糖online 支持！」而姜Man亦在Ig轉發飛機應援片寫道：「Thanks everyone！」

美國姜糖寫道：「今日首次Love is in the air 空中應援順利完成，天公造美飛機在紐約自由神像上空飛過還出現雲彩。」（keungshow_usa_candies IG圖片）

美國姜糖又寫道：「我哋美糖會繼續遠距離支持姜濤，希望最後幾日嘅美國工作順利，未來飛得更高更遠！」（姜濤IG圖片）