英國｜人氣 倫敦雪糕店 Milk Train Cafe 推春季限定櫻花樹雪糕

倫敦 人氣雪糕店 Milk Train Cafe 的雲朵雪糕本來就是店內招牌甜品，不同口味的雪糕上加餅乾碎、爆谷、朱古力等 topping，再用一大團蓬鬆的棉花糖包圍甜筒，看起來就似拿起了一大片雲，超 IG-able！近日 Milk Train Cafe 還推出春季限定的 Cherry blossom ice cream，直接用粉紅色棉花糖於杯裝雪糕上變出一棵櫻花樹，可愛造型即俘虜一眾少女心。雖然櫻花樹雪糕供應期只得 2 個月，不過一到秋天、聖誕節又會推出楓樹及聖誕樹版本的季節限定雪糕，下次去倫敦不妨一試！

除了賣相吸引的雪糕甜品，Milk Train Cafe 位於 Covent Garden 的店舖設計同樣是一大亮點，細節中加入英式火車站的元素，例如車廂包廂般的座位、Menu 是火車時間表的模樣，還有點餐台也掛上月台的「抵達」燈箱，處處都是打卡位！

Milk Train Cafe

地址：12 Tavistock Street, Covent Garden, London, WC2E 7PH

營業時間：星期二至六 1pm-9pm、星期日 1pm-8pm（星期一休息）

網址：https://bit.ly/3GSImYW