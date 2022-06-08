麻雀普查 | 麻雀 都有「鳥」口普查 直擊沖涼碌地沙 新屋苑少啲雀?

不知大家有沒有留意，我們每日在不同城市的角落都可以見到各種雀鳥，原鴿、麻鷹、珠頸斑鳩……要數最常見、又能說得出名字的， 麻雀 一定榜上有名。其實麻雀只是雀科麻雀屬 27 種品種的統稱，而這些外型圓滾滾、喉部及雙頰帶黑斑點的暗褐色小鳥，正式名稱叫樹麻雀，屬於本地留鳥，一年四季皆可見到。對比其他雀鳥，樹麻雀 可說是相當親民、不怕人，直接在公園覓食、建築物外牆築巢，我們甚至毋需出動望遠鏡，抬頭已能見到牠們站在樹枝上午睡、曬太陽，與我們在這座城市一起生活，同呼同吸。

有別於大部分不親近人類的鳥類，麻雀其中一個主要習性就是能適應人類的生活環境，香港觀鳥會總監余日東（阿東）表示，只要有水、有食物和棲息地方便可以見到樹麻雀，「如果你坐在公園，沒太大動作或者沒留意牠，麻雀就會靠近，相反牠知道你看着牠，便會稍稍遠離，牠識得留意你的行為」，融入城市的同時，也跟大家保持適當的社交距離。

香港有紀錄的麻雀品種約有3種，包括常見到樹麻雀（上圖），以及同屬稀有候鳥的山麻雀和家麻雀。

正因麻雀如此常見，人們總會好奇：其實香港有幾多隻麻雀？阿東笑言，「瀕危的黑面琵鷺數量可以馬上答到你，但麻雀有多少隻又真的不知道」，因而香港觀鳥會自 2016 年開始，每年 5 月都進行麻雀普查，聯同一班義工走勻港九新界及離島共 88 條路線數麻雀，範圍涵蓋住宅區、商業區、工業區、郊區等生境，統計本港的麻雀數量、分布和趨勢。五月某個清晨，我們跟隨阿東和觀鳥會成員前往其中一條九龍路線進行普查。作為麻雀普查員，主要任務除了一眼關七點算 1 公里路線內的麻雀數量，還會紀錄牠們的行為，像我們行經屋邨公園的花圃，竟發現見到兩、三隻麻雀正鑽入泥沙打滾、拍翼，原來牠們都是靠沙來清潔身體，以及趕走身上的寄生蟲，有時還有其他調皮的麻雀過來爭位洗澡，場面搞笑。對麻雀而言，舊式屋苑的公園設有草地和沙地，讓牠們有足夠空間覓食、「碌地沙」，雖然新屋苑也不缺綠化帶，但環境整潔並只得盆栽植物，麻雀的活動空間就相對有限，「牠是『貼地嘢』來， 因為不會在空中覓食，一定要有地方給牠啄才找到食物。」加上新樓大多採用玻璃幕牆，麻雀連站立的位置也沒有，自然減少在此處出沒。

香港觀鳥會以往有約200人參與麻雀普查，當中更有不少家長帶同小朋友包攬整條路線，不過今年受疫情及限聚令影響，無法招募更多麻雀普查員義工，只靠70多人完成普查。

單計這條路線，我們當日紀錄到約 40 隻麻雀，對比起以前的數量，阿東話今次的收穫不算多，要知道，上年香港的麻雀數量由首次普查的近 31 萬大跌逾三成至 21 萬隻，觀鳥會估計或與新樓採用落地玻璃不利築巢、物種間的競爭，或者市區昆蟲或無脊椎動物減少致覓食困難等原因有關。有見及此，大家都很好奇今年的麻雀普查結果到底是數量回升，還是持續下跌，接下來的日子觀鳥會將整理各條路線的數據，大概 9 月最新的全港麻雀統計便會出爐。

回想當日的普查過程，阿東不下一次形容麻雀與香港人的關係非常密切，「朋友在英國生活一出門就能見到天鵝，香港則經常見到麻雀，我覺得麻雀在香港就是一個代表⋯⋯有時濕地或者保護區並非一般市民可以去到，但市區公園、窗邊、騎樓每個人都有，雀仔就喺度喇, 睇吓你珍唔珍惜佢。」除了麻雀，觀鳥會同時還做了另外 4 種城市鳥類的普查，包括擁有「Gel頭」般黑色冠羽的紅耳鵯、經常「咕姑」叫的珠頸斑鳩、紅嘴藍雀和鵲鴝，了解牠們的數量和分布。下次出街不如嘗試不戴耳機，放慢腳步，細心觀察街邊、樹上的麻雀及其他雀鳥，好好欣賞這些平時忽略的可愛日常小風景。

採訪︰Lou、攝影︰陸羽