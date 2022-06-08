Anson Lo新歌《King Kong》大騷麒麟臂 首執導演筒：一個驚慌嘅經歷 神徒大讚教主：好大隻MV好鬼正

Anson Lo（盧瀚霆）今日推出全新跳唱歌曲《King Kong》，並首次擔任MV導演，以Virtual Background（虛擬背景）拍攝超現實故事情節。《King Kong》的MV靈感來自《移動迷宮》系列電影，Anson Lo希望能向電影致敬，所以MV的開場參考了電影來拍攝，他說：「喺升降機上咗嚟之後，就去到一個乾旱嘅沙漠，大家為咗爭一支水而展露咗唔同人性嘅決定，作出乜嘢選擇，其實成個故事配合返歌詞內容，比喻人為求要得到想擁有嘅嘢而競爭、比賽，但其實好多時同自己比較或者贏自己之餘，好大機會可以一齊贏，大家一齊擁有一個好好嘅成果，可以分享。」

Anson Lo今日推出全新跳唱歌曲《King Kong》，並首次擔任MV導演，以Virtual Background拍攝超現實故事情節。

教主說：「喺升降機上咗嚟之後，就去到一個乾旱嘅沙漠，大家為咗爭一支水而展露咗唔同人性嘅決定，作出乜嘢選擇。」

今次Anson Lo首次擔任導演，他形容是一個很驚慌的體驗，他解釋道：「冇諗過自己要參與嘅部分有咁多。以往自己Expect（預期）做導演可能只係諗MV橋段，大家著乜嘢衫，好片面嘅設計概念，但今次執導《King Kong》之後，就發現好多嘢都要顧及，除咗要顧及Storyline（故事情節），仲要顧及幕後製作，例如Rundown（流程），或遇到困難時，要調度拍攝次序，甚至演員演繹方法、情緒，導演都有責任去講，去主導呢件事。今次係一個係驚慌嘅經歷，因為發現自己好多嘢都唔識，喺幕後管理方面好多嘢都唔識，要人哋教我點去做稱職導演。」Anson Lo表示，這為他帶來無比的壓力，並續道：「如果話自己係呢個MV嘅導演嘅時候，就好似MV 100%好與壞都完全自己造成，所以由Day 1開始都好想make sure（確保）MV質素係好，或者表達故事同《King Kong》本身首歌詞係sync（同步），呢個係最大壓力來源。」

今次Anson Lo首次擔任導演，他形容是一個很驚慌的體驗。

Anson Lo另一個壓力來源，相信是因為拍攝上的不確定，事關今次MV很多畫面都要配合虛擬背景，於現場同步處理拍攝，過程中困難重重，他道：「以往都試過book酒店或用廠景拍攝，但今次用咗虛擬背景，喺虛擬世界，就乜嘢都有可能，就算空間感、大細，同背後物件距離都可以自由調節，係好大嘅自由度，但佢嘅困難度唔比實景少，今次拍咗兩日，最大嘅困難係連接上有阻滯，變相用咗好多時間喺轉Set，會用上半個鐘或者一個鐘去重新set up，係好消耗時間嘅一個拍MV方法，但今次用新方法拍攝係好得意嘗試，可以用到一啲場景係喺香港現實生活中未必有嘅場景，當係喺一個不存在未知世界裏面去進行《King Kong》嘅故事情節。」

Anson Lo另一個壓力來源，是因為拍攝上的不確定。

教主指今次MV很多畫面都要配合虛擬背景，於現場同步處理拍攝，過程中困難重重。

由於現場各個場口準備需時，加上拍攝內容甚多，結果今次拍攝時間打破了Anson Lo過去所有Solo MV。Anson Lo說：「《King Kong》分開咗兩日拍，因為拍嘅嘢實在太多，故事情節同跳舞比例比起以往多好多，所以兩日合共用咗接近40小時拍攝。以往拍攝Solo MV最多只需二十多個小時，所以今次係拍攝時間最長嘅一次，亦係最攰嘅一次，因為開拍之前拍緊劇，跟住連續拍兩日MV，中間出席咗一個工作event，拍完Day 2後就要立即去拍劇，拍劇後又要再做第二樣工作，結果咁多日只係瞓咗3小時，所以休息時間亦係最少嘅一次，係一個破紀錄嘅MV。」

教主說：「以往拍攝Solo MV最多只需二十多個小時，所以今次係拍攝時間最長嘅一次，亦係最攰嘅一次。」

既挑戰導演工作，又挑戰最長工時，Anson Lo還挑戰了自己對造型上的愛美標準！既穿上背心大騷麒麟臂，更滿身傷痕，不再青靚白淨！Anson Lo笑言：「今次MV造型係自己史上最污糟邋遢、最不修邊幅，對我Standard嚟講係好大膽挑戰，因為我通常著長袖，得兩件Layer算少，而且一定長袖、西裝居多，希望今次MV會令大家覺得同以往嘅Anson Lo嘅跳唱造型有啲唔同。」

今次教主既穿上背心大騷麒麟臂，更滿身傷痕，不再青靚白淨！

另外，繼去年電影《假冒女團》後，Anson Lo於《King Kong》MV中亦有親身上陣拍攝拳拳到肉的武打場面，他說：「呢個MV裡面有啲動作武打場口，今次嘅動作亦係以往拍戲時未試過，對上一次武打場口係上年拍攝《假冒女團》，當時學咗好多同功夫、踢腿有關嘅嘢，今次《King Kong》嘅打鬥就比較貼地少少，冇咁專業踢腿嘅招式，但今次用嘅trick（招數）係我未試過，例如趴地被人拉去後面，係喺電影常見嘅情節，但今次自己就可以試下。」

Anson Lo於《King Kong》MV中亦有親身上陣拍攝拳拳到肉的武打場面。

Anson Lo笑言：「今次MV造型係自己史上最污糟邋遢、最不修邊幅。」

神徒看完MV大讚：「教主超型！」、「個MV好鬼正！」、「好大隻呀！今次歌曲風格好唔同，多方面嘗試，加油！」、「感覺Anson愈戰愈勇了！ 努力令自己變得強大！不跟人去比較，努力去挑戰自己，才能不斷的進步，教主的心態非常好！」、「歌King Kong 超級好聽呀！歌詞好有意思！」

神徒看完MV大讚：「感覺Anson愈戰愈勇了！ 努力令自己變得強大！不跟人去比較，努力去挑戰自己，才能不斷的進步，教主的心態非常好！」