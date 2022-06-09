AIGLE 春夏22 TRAVEL系列展開夏日之旅

雨季來到，代表潮濕翳焗的夏天亦隨即到來，可惜因疫情關係，今個夏天恐怕也未能通關。不過法國時尚服裝品牌AIGLE於春夏22，推出全新TRAVEL系列，以田野和城市顏色做主色調，主打簡約和輕盈，讓大家可以舒適遊走郊外和城市。（查詢：2621 3628）

講起春夏，自自然然會想到盛開的花卉。TRAVEL女裝系列中會有全新印花圖案，以不同色系的花卉重疊，模擬水彩畫效果，而印花之間還印有AIGLE標誌，將品牌經以沉實方式呈現。

超輕印花撥水外套（女裝）$2,280

印花百褶裙(女裝) $2,080

印花連身裙(女裝) $2,280

純色連身裙(女裝) $2,080

新單品有防水開胸外套，質料輕巧不侷促，也可以摺疊收藏，方便攜帶。而連身印花長裙和半身印花百褶裙的椒紅色鮮艷奪目，純色設計簡約。

SOLOTEX®撥水開胸外套(女裝) $2,180 SILVADURTM 印花 T 恤(女裝) $680

男士的TRAVEL系列就有新款GORE-TEX防水外套及超薄撥水印花風衣，前者備有軍綠和椒紅色，備有4個口袋，實用性極高。後者面料有撥水功能，以水彩畫形式呈現，讓人聯想起樹葉和鷹的羽毛。

GORE-TEX PACLITE®防水外套(男裝) $3,680

系列也有工裝背心，剪裁鬆身，同時由環保再生織維製成，十分環保。

撥水工裝背心(男裝) $2,080 撥水開胸外套(男裝) $1,880

為響應6月5日世界環境日，LONELY PLANET與AIGLE合作推出法國旅遊指車 “Espirt Libre”，除了介紹法國著名景點外，也會在書中教育大眾成為負責任的旅者，共同保護環境。（詳情：bit.ly/AIGLExLONELYPLANET）