譚仔首推慈善NFT超額認購達6倍 眾藝人網上洗版晒戰利品

NFT （Non-Fungible Token）近年興起，不少城中名人都愛上投資NFT項目。譚仔國際有限公司（譚仔國際）早前宣布將於6月19日公開發售首個慈善NFT系列Souper Hero，並邀請4位本地漫畫家黃照達、甘小文、Big Y和周小某操刀設計。4款NFT分別有譚仔面料系列、譚仔姐姐系列、三哥面料系列以及三哥人物系列，今次活動一共會鑄造10,200個獨一無二的NFT，每個慈善價為港幣$500，所得收益將會扣除成本後全數捐贈予香港藝術中心的「埋嚟學Out of the Cube」計劃，以培育更多本地數碼藝術家。

對於米線控來說，譚仔推出NFT可謂一大創舉，首輪及次輪優先預售白名單火速爆滿，認購超額達6倍！在預售過程中，有多名大手買家一次過買下50個譚仔NFT。由於反應熱烈，譚仔國際現加推少量最後預售名額，想入手的話不能錯過！

譚仔SOUPER HERO NFT兩輪預售火速爆滿，現加推最後預售名額。

今次預售，城中一眾名人和演藝人如七仙羽師傅、歌手Tyson Yoshi、廖碧兒和岑珈其等都優先在未公開發售前成為首個慈善NFT系列「Souper Hero」擁有者。昨晚眾人均在社交平台展示其NFT戰利品。除了早前公布之名人，也有不少藝人低調獲得預售白名單，當中包括「才子」陶傑、前Super Girls成員趙慧珊（Aka）、余逸思（Yoshi）、商台DJ阿檸（薛晉寧）等等。

Tyson Yoshi成功獲得預售白名單。

廖碧兒也在社交平台上分享自己獲得譚仔NFT。

有「爺爺」之稱的岑珈其喜獲勿（墨）丸頭漁夫帽NFT。

吳海昕則獲得冰花皮蛋頭姐姐NFT。

趙慧珊期望下次可以抽中土匪雞翼NFT。

身在英國的陶傑就在社交平台上撰寫「潮文」賀自己獲購NFT，以幽默文字論譚仔和譚仔三哥兩兄弟關係，笑言：「聽說曾經有少少誤會，不過好在冰釋前嫌，終於兄弟再次同心。大家面對新時代、新形勢，無論譚仔定三哥，攬實就一家親，一加一等於三。始終譚仔米缐，有高度自主權，自己控制加辣指數，在香港飲食界，真的一個好獨特的城邦。」

陶傑大讚譚仔是創意餐飲工業，笑言要開「沒有譚仔米線導致港人英國好淒涼」群組。

最後少量優先預售白名單登記

網址：https://www.souperhero.io/registration.html?ref=final（成功取得白名單名額之人士將獲電郵通知）