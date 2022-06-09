陳卓賢29歲生日 Stanley晒Ian敷Mask剃鬚片 姜濤搞錯日子再晒合照賀壽

Ian （陳卓賢）今日29歲生日，一眾Hellosss（Ian粉絲名稱）早已安排生日應援為偶像慶祝，除了在九展舉行Ian生日慈善展覽，又和保護遺棄動物協會（SAA）合辦「SAA x Hellosss毛孩助養計畫」，相當有意義！壽星仔Ian昨日就率先在IG貼出和兩位女生捧着蛋糕的合照，他寫道：「願望要用力許才會成真，幫大家許埋一份。」Ian的頭號粉絲AK（江𤒹生）就搞笑留言說：「聽日先生日，咁早衝出嚟，我係唔會講生日快樂！」

壽星仔Ian昨日率先在IG貼出和兩位女生捧着蛋糕的合照。

今日一班MIRROR兄弟輪流在IG Story出post賀壽星仔，姜濤未知是否很掛念Ian，4日前忽然貼出兩人合照祝Ian：「生日快樂哥！」之後發現搞錯日子就急刪post，相當可愛，今日姜Man再post同一張相說Happy Birthday，身在美國都這麼在意Ian生日，夠兄弟！Edan（呂爵安）就貼出MIRROR兄弟合照，相中他和Lokman（楊樂文）、AK、Jer（柳應廷）、Tiger（邱傲然）等，與捧着蛋糕的Ian影相。Stanley（邱士縉）則上載Ian「黑片」，片中Ian敷Mask剃鬚，樣子趣怪，Stanley還留言說：「呢條片每年都要拎出嚟一次！Happy Birthday ah陳！」Frankie 就拍片，向室外Ian大型廣告牌揮手，然後再對鏡頭說：「你對住我笑呀，生日快樂！」相當搞鬼！Tiger上載和Ian的舞台合照，兩人相望而笑，很Sweet！Jeremy（李駿傑）轉發MIRROR官方IG祝Ian生日快樂的相表心意。Anson Lo（盧瀚霆）在IG Story留言：「陳卓賢生日快樂，期待你下一首音樂！」

姜濤4日前忽然貼出兩人合照祝Ian：「生日快樂哥！」之後發現搞錯日子就急刪post，今日姜Man再post同一張相賀壽！

Edan貼出MIRROR兄弟合照，相中他和Lokman、AK、Jer、Tiger等，與捧着蛋糕的Ian影相。

Stanley上載Ian「黑片」，片中Ian敷Mask剃鬚，樣子趣怪！

Stanley還留言說：「呢條片每年都要拎出嚟一次！Happy Birthday ah陳！」

Frankie 拍片向室外Ian大型廣告牌揮手。

Frankie再對鏡頭說：「你對住我笑呀，生日快樂！」相當搞鬼！

Tiger上載和Ian的舞台合照，兩人相望而笑，好Sweet！

Jeremy轉發MIRROR官方IG祝Ian生日快樂的相表心意。