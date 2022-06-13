抗癌治療期須戒吃生冷食物

今年天氣真的很熱，踏入5月已有酷暑的感覺！炎夏對一般人來說是頗辛苦的，對正接受治療的癌症病人就更多事情需要注意，例如飲食方面。這裡可先分享一個個案：有一位乳癌病人，50多歲，本身很喜歡吃日本料理，在化療期間仍吃喜愛的壽司，但早前有一次，她吃了街上外賣回家的壽司後，出現肚瀉、發燒的腸胃炎徵狀，醫生囑咐她吃兩日粥水，並且處方抗生素給她，因為驗血發現有大腸桿菌的踪跡。

儘管這類腸胃炎不會影響癌症病情，也不會影響化療效果，但病人仍是要注意的。以這病人為例，因為她患過腸胃炎，下一次化療時，醫生衡量過各方面情況，就認為需要減少化療藥的劑量。少一點劑量對治療影響未必很大，但因為是被迫減少劑量，當然不理想，應該盡量避免會出現這種情況。

所以當癌症病人正接受化療時，建議戒吃生冷食物，尤其壽司、魚生等未經煮熟的食物。而家中無論甚麼食物，都要處理好，例如吃了半包的薯片、飲了一半的樽裝飲品等，都應小心存放，以免受到細菌感染。

在此必須指出，癌症病人從飲食上讓細菌入侵，即使輕微的細菌感染都可引致大問題，例如有機會出現腸胃炎或肺炎外，更嚴重的是細菌入血，可造成危及性命的敗血病。敗血症是指病人受到細菌、病毒或是黴菌、寄生蟲的感染，出現發燒、心跳變快、白血球上升的症狀，有機會引起血壓下降、休克，甚至造成呼吸無力、呼吸衰竭，抗病力較弱的癌症病人千萬別輕視。