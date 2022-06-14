輿論對孩子心理影響大

最近有5歲幼童和父母逛商店意外碰跌巨型擺設事件，幾日間成為社會焦點，事件已告一段落，我亦不在此討論誰是誰非，責任誰屬等；事件中我亦十分同情小孩子所造成的心理創傷，尤其很多網上聲討他的網民，當中雖然很多是出於好心和公義，但輿論對孩子和父母也構成很大的心理壓力，影響家庭和諧，對孩子的情緒亦會有更大的影響。

今次事件對孩子的心理影響，我沒有見過當事人，難以在此作任何專業評論，但從新聞及網上發放的店內監察鏡頭所拍到的片段來看，孩子呆著望著已跌爛了的巨型玩具擺設，明顯是十分恐慌和不知所措，相信心靈和情緒都受到很大的影響。

或者很多人認為網上討論，才5歲的小孩子應該不懂看亦不理解，而且大部分人都傾向支持孩子和父母一方，但事實上日日都有「洗版式」的討論，最受影響的應該是父母，看了排山倒海式的輿論少不免會在家傾談，甚至有親友來電討論事件，父母當然不會讓孩子知道太多，或是認為孩子不會明白，但事實上孩子對事物的認知往往比成年人想像多；父母會不自覺將對事件的不憤想法和不安情緒，在家中流露出來，這樣的狀態下，孩子很難將這件本來對他來說已是天塌下的事不斷升溫，全家人的情緒都會受牽引。

面對小朋友打碎店鋪產品這類情況，父母首先現場安撫孩子的情緒，千萬不要即場判斷孩子的對錯，在現場平息事件後，應盡快回家讓家人感到安全的空間。

明明是行街shopping，沒人想發生如此不愉快的事件，面對這類情況，父母首先現場安撫孩子的情緒，千萬不要即場判斷孩子的對錯，在現場平息事件後，一家人盡快回家，家是讓全家人感到安全的空間。找一個輕鬆的時機給孩子機會說出他對整件事的經過，一方面可以讓孩子紓發情緒，同時父母亦可以藉此了解成件事的經過，從而作出客觀分析，未必需要即時和孩子有深入討論對與錯，視乎孩子當時的情緒而決定。

事件誰是誰非，肯定的是對孩子的心靈有著一定影響，父母需要多加留意孩子事件發生的情緒才是最重要。