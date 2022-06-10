OLIVE YOUNG登港1周年 3大韓國人氣品牌推全新產品

提起韓國，除了會想起韓星、韓劇、韓燒、炸雞、紫菜包飯之外，更會想起瘋狂購物！例如女生最愛的首爾明洞，就有林林總總的化妝品牌進駐，位於轉彎位的兩層高健康及美妝連鎖店OLIVE YOUNG更是每次必到的店舖之一。OLIVE YOUNG於韓國擁有超過1,200間專門店，不論是遊客區、地鐵站還是商場都可以見到其蹤影。而品牌亦已登陸香港一年，大家亦可於接近全線萬寧門市或網店買到韓國直送的OLIVE YOUNG產品，例如帶領純素潮流的BRING GREEN、科研生物皮膚品牌BIO HEAL BOH以及彩妝品牌WAKEMAKE，絕對是不少女士的福音。

BRING GREEN

BRING GREEN主打綠色植萃護膚主義，將「自然」融入日常護膚程序，品牌採用「最新鮮天然」的原材料，旗下的面膜全部擁有Vegan純素認證。

胡蘿蔔美白補水面膜（$99/10片）：蘊含90%濟州胡蘿蔔水，經低溫萃取，蘊含3重美白成分。

蘆薈保濕舒敏面膜（$99/10片）：蘊含90%天然蘆薈萃取，有高效保溫作用，即時解決缺水及泛紅問題。

BIO HEAL BOH

BIO HEAL BOH主打凍齡美白，每個系列各自擁有多項獨家專利技術及成分，務求改善特定皮膚問題。產品性質溫和，敏感肌膚也可以安心使用。

維他命美白物理防曬霜(櫻花粉) SPF50+ PA++++ （$190/50ml）：能修正泛黃及提亮膚色，含多種維他命（B、C、E）改善紋理。

泛醇鎮靜輕爽水潤防曬乳 SPF50+ PA++++（$190/50ml）：紓緩因紫外線引起的敏感泛紅，高效補水和鎖水。

WAKEMAKE

WAKEMAKE自2015年於韓國上市，獲不少美妝達人推介，更連續3年蟬聯OLIVE YOUNG 韓國唇彩銷售冠軍，在韓國被譽為「唇彩專家」。除了唇彩外，品牌的眼線筆和眼影彩妝盤都同樣大受歡迎。

水潤絲絨唇彩（$120）：質地輕盈，輕易打造自然裸唇，特別加入8種透明質酸加強保濕功能，使雙唇持續水潤。

9色眼影胭脂盤（$225）：一盒包含了啞緻及閃爍質感，由於有深淺不一的色調，可用作漸變色胭脂、眼影、陰影或打造提亮效果。





