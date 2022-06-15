還記得有一次在廣州與廣東藥學院（現稱：廣東藥科大學）的學生交流後回程途中，突然腹痛要上廁所，幸好地鐵站內的員工願意給我進去職員廁所，否則便尷尬萬分了。

如廁後，我便立即往地鐵站附近的藥店購買「藿香正氣水」，店員當時回覆店內沒有該產品，只有「藿香正氣滴丸」，由於在此之前我沒有用過滴丸經驗，所以抱著一試心態買了一盒服用。服用完後，只需一段很短的時間，就已經止了腹瀉。在這次初體驗後，我每次回內地藥店時，就必定購買藿香正氣的滴丸劑備用。原因滴丸服用方便、劑量小、攜帶方便、起效快，所以我到現在都會隨身攜帶「滴丸」，以備不時之需。

滴丸劑無須用水送服，且起效快、吸收度高、副作用小。

中藥小百科

【劑型】滴丸劑

【優點】

1. 具有體積小、重量輕的特點，因此攜帶方便、儲存和使用的優點。

2. 滴丸劑可含服，無須用水送服，不受進食影響，而且起效快、吸收度高、副作用小等優點。

3. 由於丸重較小，劑量小而準確，因此，對於不同疾病、病情、年齡、用法等，可服用不同數量的滴丸，從而保證服用劑量準確。

【缺點】

1. 熔點比較低，一般在50～60℃，遇熱容易變軟、黏連或熔化。有些滴丸在日光直射時，2小時左右就能熔化。

2. 有些水溶性基質作的滴丸，暴露在潮濕的空氣中較易吸潮變白，如再失去水分後便會「風化」變成粉末。

3. 某些速效類滴丸劑劑量比較大，在口腔及胃腸道內溶解迅速，藥物釋放快，因此，很可能使口腔及胃腸道內局部的基質或藥物濃度過高，曾有服用滴丸對胃產生刺激的報導，所以用水送服會減輕刺激作用。

【使用注意】

使用和保存時也要遠離爐火、暖氣、電腦機箱、冰箱頂等地方。

【複方滴丸舉例】複方丹參滴丸、元胡止痛滴丸

【單味滴丸舉例】柴胡滴丸

撰文：國際中藥及食品發展聯會D. Tsang