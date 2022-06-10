《尋人記 II》感動網民 自學英文做「星級保母」 93 歲胡婆婆一生傳奇：不枉此生

由方東昇、黃曉瑩、 李曉欣和黃靖婷主持的節目《尋人記II》，第七集主角是 93 歲的胡月華婆婆，她和一班因戰亂失散的陶秀中學女生，1990 年接受《星期一檔案》訪問，暢談戰後重逢奇遇。這批難得有書讀的婆婆，細數上堂織冷衫，考試「出貓」和搗蛋經歷。為尋找「尋人先鋒」，攝製隊嘗試效法前輩從醬油入手，可惜因大醬園門市結業線索斷纜，其後改為網上搜尋， 在 2009 年一份「恩愛夫婦」嘉許名單赫然發現「胡月華」三個字!

93 歲的胡月華婆婆（左二），她和一班因戰亂失散的陶秀中學女生，1990 年接受《婆婆》訪問，暢談戰後重逢奇遇。

胡婆婆當年是班入面年紀最輕，亦是最頑皮那位。

胡婆婆多年後再受訪，劈頭第一句:「估唔到我仲捱到 三十年，哈哈。」穿過悲喜，跨過生死，胡婆婆笑聲依舊、健談如昔，雖然視力只剩約一成，結婚七十載的丈夫及一眾同學亦已相繼離世，婆婆依然笑看人生：「個個死晒咁滯喇。(有冇唔開心呀?)冇！人生係咁㗎嘛…我希望你爸爸早啲接我走，佢唔嫌我煩，佢係我最佳聽眾。」

胡婆婆多年後再受訪，劈頭第一句:「估唔到我仲捱到 三十年，哈哈。」

讀書愛出貓、做訪問都要食住漢堡包的胡婆婆，膽大心細面皮厚，主持方東昇問她再上鏡會否緊張，她一臉得意謂:「我使乜緊張呀，咩場面未見過?」想當年戰亂 打斷婆婆的升學之路，但她求知欲強，主動向爸爸的外籍同事請教，最後憑一口流利英語，獲酒店聘為兼職保母，專門替遊客照顧孩子。婆婆更應攝製隊要求即席「露兩手」，流利如昔的英語震撼網民:「婆婆英語唔錯喎！」、「佢啲英文好過我啲廣 東話！」、「識用 Hire 的士真心勁！」

胡婆婆當年憑一口流利英語，獲酒店聘為兼職保母，專門替遊客照顧孩子。

這位「星級保母」更分享獨門收服「扭計王」妙法，當小朋友拒絕進食，她神回一句: 「I Don’t Care!」，如果孩子表示不喜歡她，馬上還以顏色:「Me Too！」鐵腕對待小主人的胡婆婆，在僱主面前心細如塵兼有分寸，連享用免費午餐都有獨門哲理: 「公司埋單我咪叫靚嘢，佢(客人自己)埋單我咪叫個 Burger(漢堡包)算數。」 胡婆婆瞬即成為搶手「保母王」，曾獲已故荷里活影星史提夫麥昆一家寫信表揚，戰績如此彪炳，難怪於九十年代時薪曾高達 300 港元，堪稱業界的「打工皇后」。

這位「星級保母」更分享獨門收服「扭計王」妙法，當小朋友拒絕進食，她神回一句: 「I Don’t Care！」相當爆笑！

胡婆婆曾獲已故荷里活影星史提夫麥昆一家寫信表揚，戰績彪炳！

胡婆婆作風「快狠準」，堪稱一代烈女。「非典型婆婆」還有溫情一面，兒子勁剛大讚媽媽是好太太:「本來我媽條腰冇咁彎，就係嗰時照顧我阿爸，成日要扶佢。入 到老人院，老實講有邊個太太真係日日走去陪佢五、六個鐘，我阿爸係世上最幸福 嘅人。」在旁的胡婆婆仍然自責:「我依然覺得照顧得佢唔好，連累佢入老人院。」 走過悲歡離合的胡婆婆，最後以「不枉此生」形容其傳奇一生，簡簡單單四個字感 動無數網民：「感動，婆婆 93 歲仲咁精靈，子女孝順，真係不枉此生！」、「佢嘅人生 真係好特別、好精彩，果然係不枉此生！」

胡婆婆和老公攜手走過七十載。

兒子勁剛大讚媽媽是好太太:「入 到老人院，老實講有邊個太太真係日日走去陪佢五、六個鐘，我阿爸係世上最幸福 嘅人。」

與婆婆一樣心細如塵的攝製隊，是次採訪專誠為視力只剩約一成的婆婆送上一部舊式小型錄音機，並將婆婆以往的受訪片段收進錄音帶內，方便婆婆日後隨時隨地重聽昔日人和情，不但令婆婆大為感動，網民亦然:「錄音機好有心思！」、「第二季最出色又傷感嘅一集！」、「真係服，以為阿婆會比較悶！」、「睇到我又笑又喊！」、「好感動，人生態度好正面！」、「睇完每一集都有好多思考空間，多謝帶畀我哋一個咁高質嘅節目！」更有不少網民表示要向胡婆婆學習， 並向婆婆送上祝福：「好可愛、醒目的婆婆，祝她繼續身體健康！」

攝製隊向視力只剩約一成的婆婆送上一部舊式小型錄音機。

攝製隊將婆婆以往的受訪片段收進錄音帶內，方便婆婆日後隨時隨地重聽昔日人和情，令婆婆大為感動！