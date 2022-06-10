可口可樂推出限量版「和、在、玩」系列包裝 與好友發掘夏天聚會新遊戲

充滿活力的夏日，當然是相約三五知己的好機會。最近可口可樂推出限量版「和、在、玩」系列包裝，同時有線上音樂節拍遊戲「可口可樂音樂派對」，讓大家可以在遊戲中與親友連繫跳舞。如果挑戰限時動態濾鏡的話，更有機會贏取一年免費可口可樂。

今次限量版「和、在、玩」系列包裝，以時下流行用語及活動為靈感，配合奪目配色及活潑插畫，於不同口味及包裝的可口可樂上分別印有「和」、「在」或「玩」的代表圖案及其中一款詞組，集齊3款即可設計出不同創意活動。就如以下例子，當「和」、「在」和「玩」都集齊後，就可以組成「和豬隊友在線玩SELFIE」。 25個詞組分別印在原味及無糖可口可樂樽裝、罐裝及迷你罐三種包裝，合共36個款式。

由6月15起，只要掃瞄限量版系列包裝的樽蓋底或拉環上QR碼，或登上iCoke.hk，即可進入音樂派對，上載相片設定個人頭像，以專屬角色享受音樂單機遊戲挑戰，更可邀請好友同台競技。

由6月下旬起，可口可樂會在官方社交平台公布音樂派對每周指定任務，只要按指示完成，於社交平台限時動態分享遊戲截圖，並加上指定 hashtag，即可解鎖電子優惠券及更多禮遇，詳情可留意官方社交平台。