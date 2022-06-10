喫茶店 ｜尋找日本旅行感覺 香港喫茶店5大推介 名古屋コメダ珈琲抵港/ 元朗復古風小店賣厚鬆餅/ 逾50年京都老店必試虹吸咖啡＋爆餡大福

港人最愛的日本終於在 6 月 10 日重新開關，讓外國遊客以旅行團方式入境。雖然入境日本無須隔離，但防疫指引要求多多，如全程配戴口罩、購買新冠醫療保險，而且回港後仍需檢疫 7 日，種種因素都令打工仔卻步。雖然日本之旅未能成行，不過留在香港、走轉復古 喫茶店 一樣可以拾回遊日感覺。日本過江龍如京都 Sonia Coffee、名古屋「コメダ珈琲」近年相繼進駐香港，讓大家毋需出走都嘗到當地人早餐必食的紅豆多士和招牌虹吸咖啡。本地薑亦有元朗新開的 Find The Way 作代表，人人前來都點一份自家製楓糖漿鬆餅配咖啡。以下 5 間香港喫茶店推介，下次想念日本的時候，一於去 喫茶店 大歎經典甜食，享受悠閑時光。

喫茶店推介 01｜名古屋人氣「コメダ珈琲」進駐香港 延續買咖啡送多士傳統？

日本老牌連鎖喫茶店「コメダ珈琲」（Komeda）即將登陸香港！早在 1968 年創立的「コメダ珈琲」來自日本咖啡店文化發源地—名古屋，主打咖啡、甜品和輕食，尤其在早餐時段更跟足當地文化，只要前來買咖啡，便會免費贈送一塊烘得金黃的牛油多士，還可配搭水煮蛋、蛋沙津或者紅豆蓉，深受當地人和遊客歡迎。招牌 Shiro Noir 同樣是必食甜品，用上新鮮出爐的 64 層丹麥麵包，加上軟滑的牛奶雪糕和蜂蜜﹐一冷一熱，口感豐富。AEON 月前宣布正式與日本 Komeda Co Ltd. 訂立區域特許經營協定，繼台灣和上海之後開設首間香港分店，銳意將名古屋的傳統早餐味道帶到香港，相信大家都很期待官方公布「コメダ珈琲」香港分店的地點、開業日期和更多餐單消息。

喫茶店推介 02｜元朗新開復古風小店 楓糖漿鬆餅最熱賣

日本過江龍之外，元朗近月也有一間新開的日式喫茶店「Find The Way」，雖然地方不大，約 200 呎的小小空間只有開放式廚房和一排八個座位的長吧檯，但小店以暖色調的木系設計，牆上的玻璃掛燈透出鵝黃色燈光，陳設也如昭和時代的東京喫茶店，裏裏外外都瀰漫着樸實的復古氛圍。「Find The Way」除了提供手沖咖啡，店內的甜點也全是老闆自家製作的，焦糖雞蛋布丁、香蕉巧克力忌廉蛋糕、水果千層蛋糕，不定期又有季節限定的蛋糕，每次前來都能發現小驚喜。而最熱賣一定是楓糖漿鬆餅，吃起來鬆軟厚實帶濃郁蛋香﹐加上焦化奶油和蜂蜜，更是香甜可口。

Find The Way

地址：元朗屏會街 9 號同發大廈地下 P3 號舖

營業時間：11am-8pm（六月暫定星期一休息）

網址：https://bit.ly/3zvZYs6

註：只收現金

喫茶店推介 03｜京都逾 50 年歷史老店 Sonia Coffee 必試虹吸咖啡＋爆餡大福

接下來介紹的這間喫茶店來頭不小，來自日本京都的 Sonia Coffee 至今已有超過 50 年歷史，去年登陸香港，在旺角 MOKO 新世紀廣場開設全球首間海外分店，今年初再下一城進駐中環 H Code。創辦人長谷川慎一一直堅持自家焙煎咖啡豆，並用虹吸咖啡壺為大家冲煮一杯杯甘香咖啡，還有各款精品咖啡，因而俘虜不少日本咖啡迷！除了招牌虹吸咖啡，店內也有一系列懷舊甜食如人手製作的鬆餅、忌廉焦糖咖啡布丁、焗芝士蛋糕等。值得一提，中環店特別聯乘網店 Justformochi 推出多達 16 款自創口味的日式大福，栗焙福、好柚料、脆皮 Oreo 芝士大福、宇治抹茶牛乳布丁大福⋯⋯用煙韌的大福皮包裹著滿滿的餡料，每口都是幸福的滋味！

Sonia Coffee 中環店

地址：中環砵甸乍街 45 號 H code 地下2號鋪

營業時間：10am-6pm

網址：https://bit.ly/3QcXR2l

Sonia Coffee 旺角店

地址：旺角新世紀廣場 MTR 層M52號鋪

營業時間：9am-8:30pm

喫茶店推介 04｜一店兩制安樂珈琲 香濃咖啡配神秘蛋糕

又是昏暗燈光配上胡桃木色家具的喫茶店裝潢。不過太子這間安樂珈琲特別在沖煮咖啡的吧枱背後，就是一道巨型威士忌酒櫃牆，令想飲咖啡的客人甫進店都會誤會走錯門口。其實這裏是一店兩制，日間賣咖啡，黃昏則變成威士忌酒吧，讓大家日與夜都可以飲番兩杯忙裏偷閒。喜歡店子用精緻的瓷器盛載香濃咖啡，店裏也有 Aeropress CBD 大麻素咖啡，配埋每日限量供應的 Mystery Cake，如戚風蛋糕、小山園青嵐宇治抹茶金磚，享受悠閑的午後時光。

安樂珈琲

地址：太子西洋菜北街 169 號地舖

營業時間：星期一至五 11am-6pm、星期六 9am-6pm、星期日 12pm-6pm

網址：https://bit.ly/3ts41BO

喫茶店推介 05｜九龍城懷舊風渋い洋食屋 自己烘貓店長嘜頭生吐司

在泰菜餐廳林立的九龍城竟然找到一間古色古香的「渋い洋食屋」，墨綠色牆身、深色木系傢俱、蕾絲窗簾，天花位置還有玩具火車在運行，猶如走進日本的懷舊喫茶店。小店提供各種日本洋食如漢堡牛排、可樂餅，但最受歡迎始終是早餐時段才供應的烤吐司，由本地烘培工房每日新鮮焗製的生吐司，上面還有貓店長 Haru 的嘜頭形狀，可愛到暈！客人還可以自己烘熱，再加上牛油和紅豆醬，有得食有得玩。大家最關心的甜品則有昭和布丁、焦糖香蕉Croffle配沖繩海鹽雪糕等，打卡一流。飲飽食醉之後，還可以拾級而上至上層的選物店 at home journey，細賞精緻的日本食器。

渋い洋食屋

地址：九龍城候王道 22 號

營業時間：星期一至五 9:30am-6pm；星期六、日及公眾假期 8:30am-6pm

網址：https://bit.ly/3MxNMdi