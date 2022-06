鄭欣宜 ( Joyce)《Between Us 鄭欣宜演唱會2002》 今晚第二場,欣宜請了馮允謙和湯令山 做嘉賓。湯令山和欣宜合唱 《Boyfriend material》,馮允謙和欣宜合唱《思念即地獄》,現場歡呼聲不斷!馮允謙唱完便跟欣宣說:「我鍾意咗你好耐!」又讚欣宜很Sexy,欣宜很冧地說:「頭先你對住我唱歌,我望住你呢,你不斷放電俾我,我見到你個頭開緊花,你飲咩奶大,點解唱歌咁好聽!」

至於湯令山更爆:「淨係今晚,我係你嘅Boyfriend material!」隨即跪地送上戒指,欣宜立即說:「Oh My God!This is so cute!你好大膽,我老竇(鄭少秋) 坐喺度,你喺我阿爸面前俾戒指我!」而75歲的秋官鄭少秋在觀眾席上伸手給like,相當搞笑!