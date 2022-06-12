黃夏蕙 8月移民赴美四代同堂   盼明年回港上頭炷香：以兔女郎見大家￼

91歲的黃夏蕙過去為香港人帶來無限歡樂，不過她近日在社交平台宣布今年8月離開香港：「我唔知幾時可以再喺香港同大家見面！我唔知大家會唔會掛住我！此時此刻，我只會同大家講，我無論身處世界某一個角落，我都會好掛住大家！」

黃夏蕙近日在社交平台宣布今年8月離開香港，又指：「唔經唔覺，同我經理人小肥豬Simon（左），一齊共同努力左十年……雖然艱辛，不過真係好開心！」

今日夏蕙BB和徒弟仇穎敏（亞Man），為合作了10年的經理人Simon 做最後一次訪問錄影，她承認過去忙於工作，一直忽略家人，因此8月先和老公潘炳烈去美國西雅圖，探望7月生B的囡囡，享受四代同堂之樂，之後就在美國巡迴演出，接着計劃和老公環遊世界：「我都『環遊新界』咗3年，依家要環遊世界。」問她會不會以湊孫為樂，她坦言不懂：「我自己嘅BB都未湊過，不過我都係睇佢哋啦，依家四代同堂，阿婆又點會識湊孫？」

今日夏蕙BB和徒弟仇穎敏，為合作了10年的經理人Simon 做最後一次訪問錄影。

節目監製送紀念品給夏蕙BB。

夏蕙BB坦言自己依然掛念香港，並透露8月底將舉行歡送派對，誠邀一眾好友參加，又會在離港前去黃大仙，向觀音交代去向，希望明年有機會回到黃大仙上頭炷香。她說就算未能回港，都會以兔女郎 形象見大家：「出年係兔仔，我會做一隻好靚嘅兔仔，美國嘅兔仔衫都好靚，我直情用兔女郎去做。（露好多？）唔緊要嘅，人哋都露得，嗰啲我唔驚嘅。」

夏蕙BB 8月先和老公潘炳烈去美國西雅圖，探望7月生B的囡囡，享受四代同堂之樂。

問她會不會以湊孫為樂，她坦言不懂。

夏蕙BB會在離港前去黃大仙，向觀音交代去向，希望明年有機會回到黃大仙上頭炷香。

夏蕙BB每年都會扮不同生肖，她指明年會以兔女郎形象見大家。