精選5大父親節必買禮品

今個星期日就是父親節，各位孝順子女是否已準備好禮物「孝敬」爸爸？今期小編就為大家搜羅父親節禮品，為爸爸送上窩心的驚喜！

1. ASUS 5G旗艦手機

對於各位父親大人最想要的禮品，頭五強必定有電子產品，送手機一定可以氹到嚴父一笑。由即日至6月19日，凡於ASUS Store、ASUS Pro Shop、1O1O、csl及豐澤購買指定ASUS手機低至HK$3,698*，包括各位「大細路」爸爸首選的電競旗艦ROG Phone 5s，以及好動爸爸至愛的輕巧旗艦手機Zenfone 8，折扣更多達$2,000！

Zenfone 8（8G/128G） 父親節優惠價 $3,698（原價$4,998）起 喜愛戶外又好動的爸爸最適合用Zenfone 8，5.9寸機身、旗艦級高通 Snapdragon® 888 5G處理器及 120Hz AMOLED 螢幕，操作無比順暢。

ASUS ROG Phone 5s（16G/256G） 父親節優惠價$6,598（原價$7,998）起 喜歡打機的潮爸必不可錯過採用旗艦級高通Snapdragon® 888 Plus 5G處理器的 ROG Phone 5s效能強大，配合 6.78 吋螢幕，觸控反應近乎零延遲，操作順暢。

售賣點：深水埗欽州街94A高登電腦中心1樓67-68號舖 電話：23870273

2. 普樂氏迷你吸塵機

介紹完手機，繼續揀選爸爸們至愛，今次就為有車一族的型爸送上兩項產品，包括普樂氏迷你吸塵機，伸縮設計，放在車箱，隨時使用，收納亦非常方便。另一款可乾濕兩用的無線手提吸塵機，吸力強勁，可達5.5kPa，亦可吸水使用，最適辛勤做家務的「廿四孝」爸爸使用！

普樂氏迷你吸塵機 優惠價$299（原價$599）

無線手提吸塵機 優惠價$499（原價$599）

售賣點：紅磡紅磡灣中心地下16號舖 電話：2167 7318

3. BURBERRY HERO 男士淡香水

別以為女士們才會貪靚，其實不少爸爸都很緊張自己的外表哩！既然快到父親節，為型男爸爸送上護膚品套裝或香水，就最好不過。Burberry Beauty便有不同風格的男士香水，讓你爸爸隨時散發型男魅力。Burberry Hero最適合外剛內柔的爸爸，清新且大膽的風格，絕對像很多的爸爸一樣，剛柔並存，外表剛強但內心溫柔，相信各位大爸爸收到一定會喜出望外。

BURBERRY HERO 男士淡香水 $595/50ML, $830 /100ML, $1,000 /150ML 當中蘊含佛手、杜松及黑胡椒，而杜松更是調香師首選的英國成分，一股活潑清新氣息；源自不同產地的三種暖雪松油令香氛更濃郁。

售賣點：尖沙咀海運大廈 電話：6324 8083

4. LONGINES推出全新型號ULTRA-CHRON腕錶

說到最佳父親節禮物，手錶當然是其中一個心水產品。LONGINES推出全新型號ULTRA-CHRON腕錶，確保更高精度的走時功能。這個型號以1968年推出的LONGINES ULTRA-CHRON潛水腕錶作設計藍本，備有更高強度的抗撞擊、抗刮花及抗水壓功能。而且腕錶備有單向轉動錶圈以及旋入式底蓋和錶冠，防水深度可達300米。43毫米枕形精鋼錶殼的計時外錶圈配以藍寶石水晶物料打造，備有夜光塗層，辨識度相當高。錶中內藏自家的高振頻L836.6機芯，機芯屬「高振頻」，每小時達36,000次（每秒 10 次）的速度擺動。LONGINES ULTRA-CHRON腕錶的精準度獲日內瓦獨立測試實驗室 TIMELAB 的「超級天文台」認證，分秒絲亳不差；另外備有皮革錶帶或精鋼錶鍊選擇，精製的錶盒內附帶一條由回收材料製成的黑色NATO錶帶，支持環保之餘，錶帶設計方便位型爸不同的場合配帶。

LONGINES ULTRA-CHRON 腕錶 $28,700 此款手錶結合復古手錶及高科技愛好者，腕錶的精準度更獲日內瓦獨立測試實驗室TIMELAB的「超級天文台」認證，最適合追求時間精準的型男配戴。

售賣點：尖沙咀海洋中心 L3 321 電話：25189822

5. Fortnum & Mason酒品

除了名錶，酒亦是男士至愛。獲英國皇室認證的Fortnum & Mason，提供多款優質又美味的食品，其中最適合於父親節送上兩款飲品，一款適合父親節大人小朋友享用，就是外型極似香檳的Fortnum’s Sparkling Tea不含酒精，除帶不同茶香外，當中更含水果香氣及花味。另一款來自由Château Cantenac Brown酒莊的著名酒師José Saphins釀造，風味經典優雅，而且酒味香醇，層次豐厚，此款最適合搭配烤牛肉等美饌，在父親節與爸爸一同飲酒聊天，絕對是一份難忘無價的禮物！

Fortnum’s Sparkling Tea, 0% ABV, 75cl $268 當中不含酒精，選用8款有機認證的高質茶葉為基調，帶有熱帶水果香氣及花香，層次豐富分明，一家大小都能享用。

Fortnum’s Margaux Brio de CantenacBrown $628 由著名酒師José Saphins釀造，酒味醇厚，黑醋栗香氣以及柔和的單寧非常交融，適合肉類美食，更能帶出絕妙的風味。

售賣點：尖沙咀梳士巴利道18號 K11 Atelier 022號鋪 電話：3916 8181