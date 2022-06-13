精選5大父親節必買禮品
今個星期日就是父親節，各位孝順子女是否已準備好禮物「孝敬」爸爸？今期小編就為大家搜羅父親節禮品，為爸爸送上窩心的驚喜！
1. ASUS 5G旗艦手機
對於各位父親大人最想要的禮品，頭五強必定有電子產品，送手機一定可以氹到嚴父一笑。由即日至6月19日，凡於ASUS Store、ASUS Pro Shop、1O1O、csl及豐澤購買指定ASUS手機低至HK$3,698*，包括各位「大細路」爸爸首選的電競旗艦ROG Phone 5s，以及好動爸爸至愛的輕巧旗艦手機Zenfone 8，折扣更多達$2,000！
售賣點：深水埗欽州街94A高登電腦中心1樓67-68號舖 電話：23870273
2. 普樂氏迷你吸塵機
介紹完手機，繼續揀選爸爸們至愛，今次就為有車一族的型爸送上兩項產品，包括普樂氏迷你吸塵機，伸縮設計，放在車箱，隨時使用，收納亦非常方便。另一款可乾濕兩用的無線手提吸塵機，吸力強勁，可達5.5kPa，亦可吸水使用，最適辛勤做家務的「廿四孝」爸爸使用！
售賣點：紅磡紅磡灣中心地下16號舖 電話：2167 7318
3. BURBERRY HERO 男士淡香水
別以為女士們才會貪靚，其實不少爸爸都很緊張自己的外表哩！既然快到父親節，為型男爸爸送上護膚品套裝或香水，就最好不過。Burberry Beauty便有不同風格的男士香水，讓你爸爸隨時散發型男魅力。Burberry Hero最適合外剛內柔的爸爸，清新且大膽的風格，絕對像很多的爸爸一樣，剛柔並存，外表剛強但內心溫柔，相信各位大爸爸收到一定會喜出望外。
售賣點：尖沙咀海運大廈 電話：6324 8083
4. LONGINES推出全新型號ULTRA-CHRON腕錶
說到最佳父親節禮物，手錶當然是其中一個心水產品。LONGINES推出全新型號ULTRA-CHRON腕錶，確保更高精度的走時功能。這個型號以1968年推出的LONGINES ULTRA-CHRON潛水腕錶作設計藍本，備有更高強度的抗撞擊、抗刮花及抗水壓功能。而且腕錶備有單向轉動錶圈以及旋入式底蓋和錶冠，防水深度可達300米。43毫米枕形精鋼錶殼的計時外錶圈配以藍寶石水晶物料打造，備有夜光塗層，辨識度相當高。錶中內藏自家的高振頻L836.6機芯，機芯屬「高振頻」，每小時達36,000次（每秒 10 次）的速度擺動。LONGINES ULTRA-CHRON腕錶的精準度獲日內瓦獨立測試實驗室 TIMELAB 的「超級天文台」認證，分秒絲亳不差；另外備有皮革錶帶或精鋼錶鍊選擇，精製的錶盒內附帶一條由回收材料製成的黑色NATO錶帶，支持環保之餘，錶帶設計方便位型爸不同的場合配帶。
售賣點：尖沙咀海洋中心 L3 321 電話：25189822
5. Fortnum & Mason酒品
除了名錶，酒亦是男士至愛。獲英國皇室認證的Fortnum & Mason，提供多款優質又美味的食品，其中最適合於父親節送上兩款飲品，一款適合父親節大人小朋友享用，就是外型極似香檳的Fortnum’s Sparkling Tea不含酒精，除帶不同茶香外，當中更含水果香氣及花味。另一款來自由Château Cantenac Brown酒莊的著名酒師José Saphins釀造，風味經典優雅，而且酒味香醇，層次豐厚，此款最適合搭配烤牛肉等美饌，在父親節與爸爸一同飲酒聊天，絕對是一份難忘無價的禮物！
售賣點：尖沙咀梳士巴利道18號 K11 Atelier 022號鋪 電話：3916 8181