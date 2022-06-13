欣宜演唱會 尾場 曾相約上紅館要對方喺度 Joyce許廷鏗相擁爆喊：我哋今日做到喇

鄭欣宜 （ Joyce）《Between Us 鄭欣宜演唱會2022》 昨晚尾場，有張敬軒、MIRROR隊長Lokman、COLLAR等捧場，欣宜請了好友許廷鏗 （Alfred ）做嘉賓，兩人合唱《好好戀愛》和《半份關心》。之後Alfred忍着眼淚說：「我有一種感覺係，可能我哋識於微時，太細個已經認識，所以喺呢個舞台上見到你係第二種感覺。」欣宜問：「係咩感覺？」

Alfred 說：「其實噚晚我有嚟睇，見到你不斷話：『唔係好sure自己係咪值得被愛！』」欣宜開始落淚，Alfred繼續說：「可能我見過佢嘅高高低低，甚至同佢一齊走過，喺唔同場合，由新人開始去到頒獎禮，有啲時候你睇住我上台，有啲時候我睇住你上台，無論我哋邊個係高，邊個係低，#我哋返到去都仍然喺大家身邊，呢個係最感動地方！」

之後Alfred送上自己的黑膠試碟，背面是兩人合照：「呢張係我同佢喺2015年12月15日影嘅一張相，點解我會用呢張相呢？嗰陣時我哋仲儍更更，2015年我哋都未上過紅館，但我哋話如果我哋有機會上到紅館，我哋要對方喺度，而我哋今日做到喇！」兩人相擁爆喊，台下掌聲雷動！之後欣宜說：「我唔得啦，你留喺度幫我，我要執執個妝，搞唔掂，多謝你許廷鏗，我嘅異父異母低能巨孖寶！」

欣宜落台後，Alfred說：「原諒我今日嘅狀態有少少奇怪，一來等咗呢日好耐，等佢上到紅館，同埋今日綵排嘅時候，佢坐喺角落，然後佢突然攬住我喊，因為我真係知一個歌手，要去面對紅館呢個舞台一啲都唔容易，佢呢三晚出咗200%努力同付出，我想大家當佢再出嚟時，用你哋嘅掌聲同尖叫聲話俾佢知，佢真係值得大家愛嘅一個香港歌手！」最後Alfred唱欣宜點唱的《面具》！