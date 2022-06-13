【荃灣】YES! CARD期間限定店登陸如心廣場 MIRROR主題扭卡機＋姚焯菲親身獻唱

近幾年愈來愈多超人氣樂壇新星，如男團 MIRROR 、女團COLLAR、炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）等等，一反「香港樂壇已死」的說法。為了支持本地流行文化發展，荃灣如心廣場將於6月16日至7月3日，與追星始祖《YES! CARD》聯手，開設《YES! CARD》期間限定店，屆時將會擺放16部特別版Yes!Card扭卡機、還有多款偶像周邊商品。而活動其中兩日也會邀請到一共9個音樂單位前來為大家演出，各位粉絲記得到場支持偶像！

自MIRROR出道後，香港的追星文化又再次復興起來，而追星過程中也衍生了一些潮語，例如「前夫」、「鏡粉」、「走先啦」、「siu4」及「mm7」等等，屆時如心廣場都會以這些潮語和當紅偶像打造出充滿香港地道特色的幻彩招牌燈飾，讓一眾樂迷和粉絲打卡。

同時，場內會設置16部特別版Yes!Card 扭卡機，每部扭卡機均有指定主題，當中兩部則為MIRROR主題機，大大增加扭出12子Yes!Card的機會。限定店也會出售偶像的周邊商品如5R相片、文件夾、筆記簿及福袋等，還有YouTube頻道《Yes! X 試當真》及《Yes! X 熊仔頭》的限量版精品，以及試當真網上商店《試當舖（賣嘢）》的自家產品。

商場也會分別於6月26日及7月2日舉行「如心音樂祭」，首日將邀請到洪嘉豪、ONE PROMISE、雲浩影（Cloud）及周卓盈（阿Mic）獻唱，而次日就有JW王灝兒、姚焯菲（Chantel）、黃奕斌（Hugo）、孫漢霖（Steven）及蔡愷穎（Lolita），粉絲絕不能錯過。

NINA CLUB會員憑2,000積分或1,000積分及即日電子消費滿$500，可於6月16日起到如心廣場1期1樓禮賓部換領限定人氣歌手A3海報或筆記本。（名額300份）

憑4,000積分或1,500積分及即日電子消費滿$500，可換領限定人氣歌手福袋。（名額150份）

《YES! CARD》期間限定店

日期：6月16日至7月3日

時間：1200-1800（周一至五）、1200-2000（周六、日及公眾假期）

地址：荃灣如心廣場1期1樓中庭

NINA MALL x Yes! Card{香港人氣男團}主題機 扭卡證換領

換領地點：如心廣場一期1樓商場禮賓部

換領方法：顧客於如心廣場一期或二期以即日電子貨幣單一消費$50，即可換領扭卡證乙張，單一滿$100，可換兩張，每張收據最多可換領3張扭卡證。（數量有限，先到先得，換完即止）

如心音樂祭VIP區入場証換領

換領日期：6月16日起至換完即止

換領時間：1200-2200或至換完即止

換領地點：如心廣場一期1/F商場禮賓部

換領方法：NINA CLUB 會員憑1,000會員積分或500會員積分及即日電子貨幣消費滿$200，最多憑1張即日有效電子機印發票，即可換領指定「VIP區入場証」乙張。入場觀眾更有機會與歌手合照及獲得驚喜禮品。（每場名額40名，共80名，先到先得，換完即止）