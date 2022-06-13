Ian為《Got U》兼做樂手　向全能唱作人進發 預告演唱會前再出新歌：我好鍾意嘅作品

陳卓賢（Ian）於新歌《Got U》除了和T-Ma攜手作曲外，歌詞、編曲部分都參與很多，除此之外，他還兼任樂手，向全能唱作人方位進發。今次是Ian首度和填詞人T-Rexx合作，但原來二人的創作過程，多以英文歌作主導。Ian說：「我平時聽英文歌佔好大比重，聽到某隻英文歌嘅歌詞好啱《Got U》，就會成隻歌Share俾T-Rexx，跟住佢就會用佢嘅方法，消化下，再睇下可唔可以轉返做廣東話歌詞，放喺歌入面，《Got U》就有呢個元素喺入面。呢個係一個幾得意嘅溝通方式，咁當然，我亦有話佢聽想要乜嘢主題、感覺，但用唔同語言嘅歌曲嚟做reference都得意。」

Ian於新歌《Got U》兼任樂手，向全能唱作人方位進發。

作曲方面，繼《DWBF》和《搞不懂》後，Ian再次和T-Ma合作。有了上兩次嘅經驗，二人都很了解對方的喜好，創作上亦有了一定的默契，因而成就了《Got U》的誕生。Ian回憶道：「喺錄緊《留一天與你喘息》時，我哋已經決定咗用《Got U》嘅旋律，然後我哋上網聽下歌，聽完我就有啲諗法，T-Ma就話『Try it』，跟住就遞咗支結他俾我彈出嚟，錄咗入電腦，然後佢再砌啲嘢上去。T-Ma係好厲害亦好擅長呢一類曲風，所以我哋好快就完成新歌製作，呢首係幾隨心但唔輕率嘅作品，喺好自然環境下發生，然後有個Magic Moment促成呢個作品出現。」亦因為這次忽然靈感到，Ian多了編曲人身份，向全能唱作人方位進發。

作曲方面，繼《DWBF》和《搞不懂》後，Ian再次和T-Ma合作。

Ian透露《Got U》過後，《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》之前，將會推出多一首個人作品：「今年嘅第3首歌喺拍攝《Got U》MV期間已經開始錄音，所以如無意外會喺演唱會前會有多一隻歌出現。新歌係我好鍾意嘅作品，寫完新歌嗰日都幾興奮，返到屋企沖涼又聽，臨瞓前又聽，我好期待，希望大家都期待。」Ian表示新歌跟《留一天與你喘息》和《Got U》截然不同，除了作曲以外，他亦有參與填詞和其他部分，詳情將會稍後慢慢揭曉。

Ian透露：「如無意外會喺演唱會前會有多一隻歌出現。新歌係我好鍾意嘅作品。」