靠自己追夢14 年 趙希洛奪「最佳女配」富爸爸潑冷水：咪都係主角隔籬嗰個啫

趙希洛（Candice）有「無綫御用癲婆」稱號，近日在《十八年後的終極告白2.0》演技大爆發，將無辜又兇狠的角色靈活轉換，獲網民激讚！趙希洛父母猛料，媽媽是前TVB藝員梁小玲，爸爸趙崇康經營石油生意，又是大律師，在澳洲有不少物業，身家以億計！趙希洛曾獲爸爸以8千萬買入梅道豪宅同住，出入有司機接送，不過她不靠爸爸，最終靠自己買舊樓置業，生活貼地。Candice 更不理家人反對，堅持入行，靠自己實力上位！近日她接受無綫娛樂新聞節目《星光路上》專訪，她大爆就算憑《金宵大廈》奪得《萬千星輝頒獎典禮 2019》「最佳女配角」，但爸爸仍然潑冷水說：「咪都係主角隔籬嗰個啫！」令她下定決心要在事業方面做得更好，十分勵志！

有「無綫御用癲婆」稱號嘅趙希洛，近日在《十八年後的終極告白2.0》演技大爆發。

趙希洛的表現獲網民激讚。

趙希洛與《星光路上》主持潘盈慧分享入行 14 年來苦與樂，自細對演藝工作充滿興趣的 Candice 不理家人反對， 2007 年從英國返港參選港姐入行。入行初期，Candice 工作不多加上中文不太好， 壓力頗大，她說:「自己中文唔好，所以要用雙倍時間學習，最緊張係喺《金枝慾 孽貳》演妃子，啲對白好深，講完唔知自己講乜。」

趙希洛媽是前TVB藝員梁小玲（右）。

趙希洛與媽媽梁小玲合照。

幸好 Candice 抱着「只要努力去做，總會有人睇到」的信念堅持追夢，其後因於《八卦神探》、《實習天使》、《金宵大廈》等劇集飾演瘋癲角色令演技獲得肯定，更被封為「御用癲婆」。當中拍攝《實習天使》最令 Candice 印象深刻，為了加強角色的 癡戀程度，她主動提議加戲吻蔣志光，她說:「同導演講完之後，佢叫我同蔣老師講，之後我再問蔣老師得唔得，佢呆咗幾秒望住我，之後話好吖，好彩出到嚟效果 幾好，好開心大家接受，最緊要蔣老師肯相信我。」

Candice 不理家人反對，堅持入行追夢。

Candice為了加強角色的癡戀程度，她主動提議加戲吻蔣志光。

她說:「之後我再問蔣老師得唔得，佢呆咗幾秒望住我！」

之後 Candice 因在《金宵大廈》演活憶子成狂的何太，於《萬千星輝頒獎典禮 2019》 中奪得「最佳女配角」。獲獎本是開心事，可惜 Candice 的努力卻仍得不到爸爸 100% 支持及認同，她說:「爸爸淨係講咗句 Good job，之後再講咗句：『咪都係主角隔籬嗰個啫』，打擊好大！」Candice 說畢對着鏡頭跟家人說:「你哋等多陣，等多陣就 得㗎喇，OK?」似乎已下定決心要在事業方面做得更好。愛情方面，Candice 坦言與男友感情穩定，但現階段不急於結婚:「等事業有成先啦，生小朋友就睇緣分，呢啲嘢冇得強求。」

Candice 在《金宵大廈》演活憶子成狂的何太，更被封為「御用癲婆」！

Candice 憑《金宵大廈》奪得「最佳女配角」，但爸爸仍然潑冷水說:「咪都係主角隔籬嗰個啫！」