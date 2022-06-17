本港治療淋巴癌新突破

淋巴癌主要可分為兩種：何傑金氏淋巴癌和非何傑金氏淋巴癌。非何傑金氏淋巴癌為十大常見癌症之一，也是致命癌症第八位。 最常見的非何傑金氏淋巴癌當中，包括瀰漫性大B細胞淋巴癌，病徵不明顯易忽略，是一種擴散快兼侵略性高的癌症。

癌症資訊網慈善基金於2022年第二季，以網上問卷訪問了82名淋巴癌患者，了解他們對最新治療的認知與看法及對治療的期望等，結果顯示，在非何傑金氏淋巴癌患者中，逾六成受訪者為「瀰漫性大B細胞淋巴癌」，其次為「濾泡性淋巴癌」。

早期的非何傑金氏淋巴癌症狀不明顯，也易被忽視。患者有機會持續出現以下的症狀：頸、腋窩或腹股溝內有不痛的淋巴結腫脹，晚間大量流汗、發燒、消瘦、咳嗽、呼吸困難或胸痛、腹部疼痛、腫脹或有飽脹的感覺。「瀰漫性大B細胞淋巴癌」是最常見的高毒性或急性非何傑金氏B細胞淋巴癌，生長速度較快。

「瀰漫性大B細胞淋巴癌」病情可在幾個月內迅速惡化，約三至四成患者接受一線治療後會出現復發；約一成患者屬難治性，對一線治療沒有反應，其整體存活期約半年。

在這方面，本港治療有新突破。血液及血液腫瘤科專科詹楚生醫生表示：「復發 /難治性瀰漫性大B細胞淋巴癌患者的整體存活率較差。在治療分面，患者可選擇造血幹細胞移植，如不適合移植者，則需要接受二線或以上治療。這類患者的治療方案為傳統方法治療（抗CD20免疫治療+化療），及本港近年註冊的新治療方法，包括一、抗CD79b免疫治療組合，及二、CAR-T細胞治療，為患者帶來新希望。」

淋巴癌主要可分為兩種：何傑金氏淋巴癌和非何傑金氏淋巴癌。最常見的非何傑金氏淋巴癌當中，包括瀰漫性大B細胞淋巴癌，病徵不明顯易忽略，是一種擴散快兼侵略性高的癌症。

現時這兩項新的治療方法已立入醫管局的藥物名冊，而CAR-T細胞治療亦屬安全網下受資助的治療選項，惜CD79b免疫治療組合尙未納入相關資助範圍。

癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀女士表示：「復發 / 難治性瀰漫性大B細胞淋巴癌對患者及照顧者帶來巨大的經濟負擔。但是政府仍未就CD79b免疫治療組合提供相關資助。CD79b免疫治療組合獲美國FDA、歐盟EMA認可已逾兩年多，多個國家（日本、美國、加拿大和歐洲多國）亦已為這病患者提供相關的藥費資助。盼望政府能積極考慮將有關新的治療方案納入安全網，減輕患者在接受治療時面對的經濟壓力。」