日本｜東京赤坂變《 哈利波特 》魔法主題街 主題商店賣800款精品＋車站布置成移動樓梯

哈利波特 迷留意！J.K. 羅琳有份創作的舞台劇《哈利波特— 被詛咒的孩子》今年 7 月初將於日本東京的 TBS 赤坂 ACT 劇場正式上演，雖然距離開騷尚有半個月，但赤坂一帶近日已經率先變成《哈利波特》魔法主題街！

不只赤坂站連接赤坂 Sacas 的出口打造成「Wizarding World Gate」，將大樓梯布置成霍格華茲城堡入面、掛滿肖像畫的「移動樓梯」，附近還有期間限定哈利波特主題商店 Mahou Dokoro 及 Cafe，前者有多達 800 款《哈》及《怪獸與牠們的產地》的官方精品，店內更設金探子造型吊燈同 9¾ 月台打卡位；後者則走古典風設計，天花掛有 3.5 米長嘅特大魔杖，必食印上學院標誌嘅芝士多士、金探子三文魚他他、貓頭鷹嘿美蛋糕等，賣相一流，香港哈利波特迷表示非常羨慕呀！

Harry Potter – Mahou Dokoro

開幕日期：2022 年 6 月 16 日起

地址：東京都港區赤坂 5-3-1 赤坂 Biz 塔樓大廈 1 樓

營業時間：11am-9pm

網址：https://bit.ly/3Og1umj

Harry Potter Cafe

日期：2022 年 6 月 16 日至 7 月 7 日

地址：東京都港區赤坂 5-3-1 赤坂 Biz 塔樓大廈 1 樓

營業時間：11am-11pm

網址： https://bit.ly/3NZuBL0

註：需提前預約