春夏下午茶2022 ｜細選8大精緻下午茶套餐 榴槤盛宴＋泰式風味＋英國皇室風格

【 春夏下午茶2022 】隨著社交距離措施逐步放寬，餐廳每枱限制人數由2人提升至8人，大家終於可以邀約很久沒見的親友相聚一番。與好友會面暢談的話，當然最好有個舒適的地方可以慢慢享受。今次一於為大家精選本地8大最新下午茶推廣，選好心水餐廳後，準備電話邀請那個你掛念的他或她吧！

Fortnum & Mason ｜貴氣英倫風格

作為與英國皇室有深厚連繫的品牌，今次Fortnum’s特意為英女皇伊麗莎白二世的白金禧年誌慶，打造「白金禧年下午茶」，以傳統英倫風味慶祝此節日。下午茶茶點精緻，當中有象徵著英女皇認養位於威爾斯和英格蘭開放水域上每隻無主天鵝善舉的天鵝造型酥皮糕點、香檳撻、以珍珠點綴的朱古力、白蘭地脆卷伴特製白金禧果醬，還有以白金禧茶葉製成的香茶蛋糕，相信會被濃濃的英國氛圍圍繞著。

181 Fortnum & Mason 白金禧年下午茶

店內設置電子屏幕展示品牌故事，客人可以掃描二維碼細閱，探索品牌經典產品的故事，包括茶品和白金禧系列。客人閱覽所有故事後，即可免費獲得神秘禮物一份。

181 Fortnum & Mason 白金禧年下午茶

日期：即日起至6月30日

時間：1400-1800

價錢：每位$588；另設小童下午茶（每位$288），當中包括哥基犬棒棒蛋糕，皇冠形狀的趣緻餅乾及畫上英國國旗的馬卡龍；另收加一服務費。

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 地下002&122號

電話：3916 8181

Da Filippo Trattoria ｜正宗意式風味 醇香茶葉入饌

去年年初於尖沙咀港威商場開業，以「正宗傳統意大利人的家庭味道」作賣點的意式餐廳Da Filippo Trattoria最近推出「Da Napoli-TEA」下午茶，每位只需$179，即可品嚐鹹甜美點各3款。鹹點以不同的茶葉入饌，當中包括柚子醬巴馬火腿蜜瓜酥，面層仿如魚子醬的橙色粒粒是以蜜瓜果蓉製成，而蜜瓜酥也添上柚子茶醬，酸甜味道令人開胃。另外，還有以紅茶茶葉入饌的魚子醬蟹肉沙律魚子醬軟包和洛神花三文魚迷你漢堡。

3款鹹點均以茶葉入饌，味道清新怡人。

甜點方面，就有於面層加入唂咕粉的伯爵茶提拉米蘇杯、以可食用玫瑰花作裝飾的玫瑰花荔枝慕斯蛋糕和用綠茶粉製成酥脆菠蘿狀外皮的宇治抹茶雪糕泡芙。 下午茶兩層層架鋪滿玫瑰花瓣，相信可以迷倒一班女士。

食物賣相小巧精緻

Da Napoli-TEA

日期：即日起至另行通知

時間：1500-1800

價錢：$358/2位用；另收加一服務費。

地址：尖沙咀海港城港威商場3樓3203-3204A號舖

電話：2117 1984

Lady Nara ｜泰式粉紅打卡餐廳首度聯乘日本彩妝品牌

同樣位於尖沙咀的打卡餐廳Lady Nara，其出品的歐陸菜式多以加入泰國元素。今次餐廳首次與日本彩妝品牌RMK聯乘，推出「『原』美滋『泰』下午茶」，每位食客均可獲贈RMK精選皇牌體驗套裝乙份（價錢$760）。

下午茶提供5款鹹點、8款甜點、兩款英式鬆餅和餐飲，美點賣相相當特別，部分仿照RMK的美妝產品作為設計藍圖。例如有仿如唇膏造型的紅桑子慕絲白朱古力唇膏和胭脂霜牛油曲奇。

紅桑子慕絲白朱古力唇膏：白朱古力裹著酸甜清新的紅桑子慕絲。

泰國青檸芝士撻：軟滑芝士餡配皺皮青檸。

香煎BBQ煙肉雞球卷

凡惠顧此下午茶，每人可獲贈一份價值$760 的RMK精選皇牌體驗套裝，當中包括化妝袋、水漾隔離霜 (3ml)、皇牌絲絹粉底液 (8ml)、二合一潔面卸妝啫喱 (30ml)、RMK換領卡換領潔面系列及皇牌防曬2天體驗套裝及個人化眼部彩妝服務。

餐廳以粉紅色作主調，配上孔雀藤椅及藤椅鞦韆，打造少女風格。

「原」美滋「泰」下午茶

日期：即日起至7月31日

時間：1500-1730

價錢：$458/2位用；另收加一服務費。

地址：尖沙咀海港城港威商場3樓3303號店

電話：2153 3730

唯港薈 ｜消暑水果下午茶及馬拉直送榴槤盛宴

處於炎炎夏日之中，假如有一頓可以消暑解渴的盛宴就最適合不過。今個夏天，唯港薈將會推出兩個下午茶套餐，首先是「盛夏繽紛水果三重奏」，提供12款前菜、自選菜式及三層甜點食品。前菜方面有法式龍蝦芒果沙律，新鮮芒果配爽甜彈牙龍蝦，充滿清甜感覺；主菜方面，則可以從阿根廷草飼牛柳配黑松露薯蓉及紅酒汁、焗盲鰽、藍青口配白酒番茄濃湯或香煎法國鴨胸肉配蜜糖粉紅胡椒汁自選其一。

盛夏繽紛水果三重奏下午茶

三層甜點架上則有各款精美甜品，包括薄荷青蘋果忌廉芝士慕絲、椰子布甸、檸檬忌廉青檸乳酪慕絲及火龍果馬卡龍。

（左）薄荷青蘋果忌廉芝士慕絲、（右）檸檬忌廉青檸乳酪慕絲

酒店同時供應夏天限定「飄香榴槤」星馬泰下午茶，食客可無限品嚐D197貓山王及D24榴槤混合雪糕，以足料榴槤果蓉製成，入口綿滑細膩。下午茶底層分別是從馬來西亞直送到港的榴槤肉，包括香濃D197貓山王、軟滑帶忌廉香的D175紅蝦以及深黃帶紅、細滑香甜的D101柔佛黃金，絕對是榴槤控的天堂。

飄香榴槤星馬泰下午茶

講明星馬泰，當然有當地常見的海鮮。酒店總廚挑選肉質爽甜的加勒比海野生龍蝦尾，幾炭燒方式烹調，伴以秘製馬拉海鮮醬，十分惹味。另外還有採用泰國海蝦配泰式酸辣汁的泰式香辣蝦杯，火辣味道令人食指大動。泰式蟹肉三文魚子魚餅、炭燒馬來西亞烏達魚肉和麥皮軟殼蝦也是不能錯過的美點。

炭燒加勒比海野生龍蝦尾

（左至右）D197貓山王、D175紅蝦、D101柔佛黃金榴槤

D197、D24榴槤混合雪糕

榴槤班蘭糯米飯

盛夏繽紛水果三重奏下午茶

日期：6月20日起至另行通知（需提前一天訂座）

時間：1500-1800

價錢：每位$398、$698/2人用、另收加一服務費

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈大堂Green

電話：3400 1300

飄香榴槤星馬泰下午茶

日期：6月27日至另行通知（需提前一天訂座）

時間：1500-1800

價錢：每位$408、$788/2人用、另收加一服務費

地址：唯港薈2樓The Market

電話：3400 1308

香港數碼港艾美酒店｜天然草本植物入饌

香港數碼港艾美酒店餐飲場地最近換上新形象，當中全新天候餐廳Southside Bistro就聯乘法國護髮品牌Leonor Greyl推出「夏日清香」三層下午茶，運用天然食材及蜂蜜、椰子、玫瑰等設計出4款鹹點和6款甜品。前者有玫瑰伏特加煙燻三文魚多士配紅菜頭 乳酪和細香蔥、香脆藜麥松露芝士球配藏紅花蒜泥蛋黃醬、青檸慢煮扇 配薄荷椰子香茅泡沫及蜂蜜芥末火腿玉米卷配鵪鶉蛋及自家製醃酸瓜；後者則有蜂蜜開心果千層酥、玫瑰朱古力千層蛋糕、有機藜麥粗麥蛋糕、芒果紅桑子慕絲蛋糕、玫瑰花杯子蛋糕及香檳野莓啫喱。

夏日清香三層下午茶

凡惠顧兩位用「夏日清香」下午茶，每位客人可免費獲贈Leonor Greyl天然護髮體驗套裝一份（價值$224），套裝包括海藻豐盈洗髮露(50ml）、兩包蘭馨精華焗油(16ml)、半價護髮療程優惠劵及Leonor Greyl $50現金劵，數量有限，送完即止。

Leonor Greyl天然護髮體驗套裝

夏日清香下午茶

日期：即日起至7月31日

時間：1500-1700

價錢：$568/2人用，奉送兩杯意大利名牌illy咖啡或茶，可另加$100 升級至兩杯玫瑰氣泡酒特調。

地址：數碼港道100號

電話：2980 7417

香港嘉里酒店｜留港享受韓風滋味

香港嘉里酒店與韓國自然發酵護膚品牌su:m37 ̊聯乘推出「鎏金鑽光」下午茶，鹹點選用多款韓式發酵食材，如以泡菜入饌的人蔘雞湯泡沫石頭鍋飯球、黑蒜松露醬煎野菌燴和牛臉頰粿，還有富韓式風味的韓式冷麵配北海道帶子、櫻花蝦、烏梅湯冷麵及魚子醬、韓式西班牙五花肉手卷配嘉里農場紫蘇、生菜及韓式辣椒醬。

鎏金鑽光下午茶

黑蒜松露醬煎野菌燴和牛臉頰粿

甜點方面則有主打輕怡口味的希臘乳酪芝士蛋糕及菠蘿芒果鮮果杯，而自家焗製的英式鬆餅也加入了蜜餞檸檬及柚子口味，清新味道讓整體不會過膩。

希臘乳酪芝士蛋糕

凡惠顧兩位用下午茶套餐，每人可分別獲贈一份價值$528的 su:m37 ̊鎏金溯茫鑽光肌3件旅行套裝、購物禮遇及體驗裝換領券，當中包括鎏金溯茫白松露淨膚肌底液 (20ml)、全效活酵逆齡精華 (8ml)、鎏金溯茫白松露環光嫩膚霜 (10ml)、 su:m37°購物禮遇及體驗裝換領券，先到先得，送完即止。

鎏金鑽光下午茶

日期：即日起至6月30日

時間：周一至五1430-1730、周六、日及公眾假期1330-1600、1615-1800

價錢：周一至五$638/2人用、周六、日及公眾假期$688/2人用、另收加一股務費

地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂茶座

電話：2252 5237

九龍香格里拉｜打卡必備典雅鮮花鳥籠擺盤

九龍香格里拉今次聯乘澳洲有機香薰品牌CANVAS推出「瑰麗花語下午茶」，以粉紅玫瑰打造出浪漫主題。4款鹹點和4款甜點被放置在典雅金色鮮花鳥籠內，相當精緻，非常適合打卡。同時亦配有自家烘焙玫 瑰及提子鬆餅、鮮果拼盤(只限堂食)及精選茶品或咖啡(只限堂食)，食客亦可另加每位$20將餐飲升級至玫瑰檸檬有汽特飲或玫瑰鮮奶咖啡。

瑰麗花語下午茶

大蝦他他伴瑪麗玫瑰醬及脆櫻花蝦

鴨肝凍批多士伴香檳啫喱及澳洲蜂蜜

蟹肉有機香草沙律配紅菜頭麵包卷

玫瑰紅桑子洛神花閃電泡芙

凡惠顧兩位用下午茶套餐（堂食或外賣），即可免費獲贈CANVAS玫瑰全日呵護套裝換領券兩張(憑券於 CANVAS 全線門市即可換領)，每份價值$400，換領券先到先得，送完即止。

CANVAS玫瑰全日呵護套裝包括玫瑰潤澤潔面梳乎厘(10ml)、玫瑰水凝面膜(10ml)、玫瑰24小時全效保濕乳液(10ml)、CANVAS $100購物禮券。

瑰麗花語下午茶

日期：即日起至6月30日

時間：1500-1800

價錢：$658/2人用、另收加一服務費

地址：尖沙咀東麼地道64號大堂酒廊

電話：2733 8988