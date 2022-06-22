新一代加強劑針最快秋季面世

新冠疫情持續不退，本港出現第五波反彈，有些人還未打第三針加強劑，有些人則在等候打第四針的適當時機 —— 但甚麼是適當時機？本港不少專家認為，若本身未夠60歲，沒有長期病，又非經常有機會接觸新冠陽性人士，現階段可不必急於打第四針，不妨「等到有可針對新病毒株的疫苗面世才考慮」。而大家可能不用等太久，這樣的新疫苗最快在數月後，即今年秋季就可以推出市場了。

上星期，法國的賽諾菲（Sanofi）公布了兩項關於「新一代新冠加強劑（next-generation COVID-19 booster）」候選疫苗的臨牀研究數據，這疫苗是由賽諾菲和葛蘭素史克（GSK）合作開發，臨床研究顯示可以針對Omicron BA.1及BA.2病毒株：

「新一代加強劑」臨床研究所報告的不良反應數量較少，且有關反應均為短暫且非嚴重。

至於不少市民關心的疫苗耐受性以及安全性方面，在上述兩項研究中，「新一代加強劑」臨牀研究所報告的不良反應數量較少，且有關反應均為短暫且非嚴重。 隨著更多新冠變異病毒株的出現，可能導致需要第五針、第六針加強劑的注射。開發新疫苗和病毒株變異的競賽，可能就是這場世紀疫症的終點站。