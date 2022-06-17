Anson Lo 下月7日生日　神徒搞慈善限定店賀教主誕好有愛

Anson Lo（盧瀚霆）近日忙於拍攝ViuTV新劇《百萬同居計劃》，在劇中飾演燈仔的教主今日在IG Story表示：「燈仔最後一日工作！」之後就要預備下個月的MIRROR演唱會，而下月7日亦是教主 27 歲生日，盧瀚霆國際後援會為教主啟動「慈善生日月」，以教主之名進行一連串慈善活動，為社會出一份力。

Anson Lo近日忙於拍攝ViuTV新劇《百萬同居計劃》，在劇中飾演燈仔。

教主今日在IG Story表示：「燈仔最後一日工作！」

「慈善生日月」第一擊由2022年6月27日至7月10日，在旺角朗豪坊4樓通天廣場展開一連兩星期的Pop Up Store，全店以教主喜愛的粉紅色為主題，設置不同打卡位，發售期間限定周邊產品，所有收入將扣除成本後，以「Anson Lo 盧瀚霆」之名全數撥捐十間本地受惠機構，相當有意義，教主看完也在IG Story轉發後援會貼文。

下月7日是教主 27 歲生日，盧瀚霆國際後援會為教主啟動「慈善生日月」，以教主之名進行一連串慈善活動，為社會出一份力。

「慈善生日月」第一擊由2022年6月27日至7月10日，在旺角朗豪坊4樓通天廣場展開一連兩星期的Pop Up Store。（盧瀚霆國際後援會圖片）

【Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store】開放詳情

日期：2022年6月27日至7月10日

時間：中午12時至晚上10時

地點：朗豪坊4樓通天廣場

為了能讓是次Pop Up Store更有效率地進行，需以預先登記形式安排入場，凡於早前參與「教主2022生日及第九首單曲應援」的神徒，可於6月17日中午12時起，憑邀請碼於網上登記，邀請碼的電郵會於今日下午發出，敬請留意FC電郵；而其他人士亦可於6月18日起進行登記，有關詳情敬請留意FC IG/FB/TG 公布。

Pop Up Store以教主喜愛的粉紅色為主題，設置不同打卡位，發售期間限定周邊產品。（盧瀚霆國際後援會圖片）

所有收入將扣除成本後，以「Anson Lo 盧瀚霆」之名全數撥捐十間本地受惠機構。（盧瀚霆國際後援會圖片）