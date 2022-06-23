長QT綜合症患者應避免劇烈運動

鬥射三分波緊張致昏倒？電話突然響起也可以嚇到暈眩、心亂跳？別以為只是戲劇誇張情節，其實平均每2,000人就有一人因患了長QT綜合症，以致當運動時大量耗損體力、或情緒緊張、受驚、或睡夢中，可出現心律失常、突然昏厥、抽搐或甚心臟驟停而猝死！有國際研究更指出，對部份長QT綜合症患者而言，運動是觸發症狀的主要誘因。

心臟本身有一個刺激電流傳導的系統，來控制及協調心臟肌肉收縮，令心跳有規律，心臟可正常運作。而長QT綜合症（簡稱長QT症，LQTS），正是一種心臟傳導系統出現問題而造成的疾病，源於心肌細胞內離子通道的顯微孔呈不正常現象，導致心臟電流系統紊亂所致。

心臟的電流可分為不同波段PQRST，而Q至T波段之間的間距，正常按年齡及性別介乎 430至460（毫秒）以下，當長達500（毫秒）以上，便會增加心律不正甚至心臟猝死的風險，因為在Q至T段之間，或出現了電流不穩而造成早搏(Triggered Beat)，在這突如其來的不正常心跳，電流會進入心臟內的迴旋處不斷迴旋，導致急速心跳達每分鐘250至300下。由於心跳過快而未能有效「泵血上腦」，就會觸發如癲癇發作般的抽搐，或甚造成腦部缺氧致不省人事，必須立即進行急救。

長QT症分為先天性和後天性。先天性是由於遺傳了變異基因引起，後天性是由於藥物影響或電解質錯亂所致。有部分藥物例如：抗組織胺藥物、精神科類藥物、心臟及血壓藥、抗癲癇藥、扁頭痛藥、抗生素、抗病毒藥、利尿藥等都可誘發長QT症。

先天性長QT症的發病年齡主要在40歲以下，不少個案在開始青春期時首次病發，但臨床上仍有近半數可以沒有症狀，雖然如此，倘若出生時已失聰，或家人有原因不明的昏厥、猝死，又或血親患有長QT綜合症，均被視為高危族，需加注意。

美國心律學會（HRS）及歐洲心律協會（EHRA）建議醫生，於檢視病人的病史、心電圖 （ECG）之Q至T波段長度，及運動壓力測試結果後，若高度懷疑是長QT症，便應做基因檢測，作最終診斷。

電話突然響起也可以嚇到暈眩、心亂跳？別以為是戲劇誇張情節，其實平均每2,000人就有1人因患了長QT綜合症。

根據長QT症相關的基因突變，現時可分出17種基因變異（subtypes），此基因分類亦有助了解病情。當中以長QT症1、2、3型最普遍，共佔先天個案七成半。於長QT症 1型患者中，有68%心臟相關症狀（例如：心律不正、昏厥甚至死亡）的起因是由運動，尤其是游泳所引起；於長QT症2、3型中，由運動引起的心臟相關症狀則各有13%。另一方面，長QT症2型會較易受情緒緊張及聲音刺激而出現症狀，3型則較易在睡眠時有症狀。

長QT症患者如昏倒不醒，須使用自動體外心臟除顫器（簡稱AED）進行急救，由於每過一分鐘，存活率便會下跌7至10%，故建議5分鐘內得到急救，並同時召喚緊急醫療服務送院。

長遠治療長QT症，主要是透過β受體阻斷劑藥物治療，及用手術將植入式心律除顫器（簡稱ICD）置入身體，以防止心律紊亂失常而出現相關症狀。如有需要，醫生或會按患者身體情況而為其進行左心交感神經切除術（簡稱LCSD）

在日常生活中，已植入除顫器的長QT症患者，需減低受外來磁場干擾的風險，因此要盡量避免接觸或遠離電磁爐、山頭的高壓電纜；而使用智能電話時，手機亦應盡量距離胸口至少6吋，並用沒有植入除顫器的另一邊耳朵接聽電話。

此外，長QT症患者也應避免進行劇烈、或其他容易情緒受刺激的兢技運動，可改為在親友陪同下適量地「慢」步公園，或做一些簡單而節奏不急促的體操。一些容易受驚嚇的聲音如鬧鐘聲、電話鈴聲等，也應避免，建議可調低音量或選擇另一款較柔和的鈴聲。如有需要在飲食中加強攝取鉀，切勿擅自服用相關補充劑或成藥，應先諮詢醫生或藥劑師指引。

大部份長QT症引致之心臟猝死是可預防及避免，及早診斷能使患者作出生活上的改變和治療，大大減低相關風險。