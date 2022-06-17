熱追浪漫韓劇《為何是吳秀才？》 余德丞笑惡教授Style似足嘟姐

星級韓劇迷嘟姐（鄭裕玲）不時在電台節目《口水多過浪花》向觀眾介紹近期心水之選，日前她與余迪偉、傑朱、余德丞就推薦有「愛情劇女王」徐玄振與新一代男神Oppa黃寅燁主演的「黃Viu」熱播劇《為何是吳秀才？》，嘟姐大讚徐玄振的演技「好到不得了」！

徐玄振新作《為何是吳秀才？》播出兩周，便奪得韓國電視劇話題性票選「演員榜」冠軍。

徐玄振相隔一年帶來新作《為何是吳秀才？》與劇迷見面，劇集播出兩周便奪得韓國電視劇話題性票選「演員榜」冠軍，嘟姐和余德丞都大讚劇集緊張明快又浪漫，迪偉則欣賞徐玄振將角色演繹的十分細緻；而嘟姐在節目中更大玩劇透，透露徐玄振在劇中成為TK律師行的代表，全部律師都對她十分恭敬，但其實她在成為律師的過程中受盡委屈，還是新人的時候，在公司經常被其他律師看不起。

嘟姐、余迪偉和余德丞大讚徐玄振的演技好到不得了！（余德丞IG圖片）

嘟姐「少女心」渴求暖男

最令嘟姐感到驚喜，就是男主角黃寅燁的年紀，「佢都成30歲，但個樣好細個！」她直言如果一位有著童顏的演員，要飾演比自己真實年齡年輕的角色其實是「好著數」，畢竟其人生經驗豐富有助駕馭角色！

嘟姐指有著「童顏」的黃寅燁飾演大學生「好著數」！

嘟姐談到黃寅燁飾演的暖男弟弟公燦時不禁「少女心」大爆發：「公燦見到吳秀才就好鍾意，但係對方唔鍾意自己唔緊要，只要知道自己鍾意你就得啦，係咪好正呀！」她笑言要拍擋們記下金句，而余迪偉亦大讚徐玄振的眼神充滿變化，「當佢做緊強勢律師嘅時候，啲眼神就好凌厲，但對著暖男就會做返女人。」嘟姐聞言立即反擊：「你畀個暖男我，我可以現場做畀你睇！」不過最搞笑是余迪偉和余德丞直言看完頭四集，覺得徐玄振的角色好親切，笑言「吳秀才」根本就是嘟姐，「無論身型、造型都係嘟姐style！」

余德丞直言睇完頭4集後，覺得徐玄振的角色好親切，笑言吳秀才就是嘟姐。

Viu Original原創浪漫愛情韓劇《為何是吳秀才？》講述為了追求成功、內心一片空虛的法學院女教授吳秀才（徐玄振飾）與曾經受冤入獄的學生兼小酒館老闆公燦（黃寅燁飾）相戀，展開了一段相愛相殺的愛情故事。